Economía productiva y empleo en alza marcan el balance del MICM en 2025

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) presentó su balance de gestión correspondiente a 2025, destacando un año de resultados positivos en exportaciones, empleo formal e inversión extranjera, factores que consolidan a la República Dominicana como una economía productiva y confiable en la región.

Según datos oficiales a noviembre de 2025, las exportaciones dominicanas alcanzaron US$13,063.6 millones, registrando un crecimiento interanual del 10 %, con el mejor mes de noviembre de los últimos 13 años, al totalizar US$1,121.9 millones en ventas externas.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, afirmó que el desempeño económico de 2025 refleja una economía abierta y competitiva. “Ha sido un año de mucho movimiento productivo, que confirma la capacidad del país para generar oportunidades reales para su gente”, expresó.

El dinamismo exportador estuvo liderado por el régimen de zonas francas, que concentró el 61 % del total exportado, seguido del régimen nacional con un 37 %, evidenciando una estructura productiva diversificada y en expansión.

Entre los principales productos exportados se destacan el oro en bruto, los disyuntores eléctricos, cigarros puros y cigarritos, instrumentos médicos para medir la presión arterial y camisetas de algodón, rubros que fortalecen la presencia dominicana en mercados internacionales.

Durante 2025, la industria nacional mantuvo un crecimiento sostenido tanto en el mercado interno como en el externo. Entre enero y octubre, las ventas internas aumentaron 10.9 % interanual, al pasar de RD$951,067 millones a RD$1.05 billones, reflejo del dinamismo comercial.

El comportamiento positivo se extendió a los bienes industriales exportados, que alcanzaron US$1,855.3 millones entre enero y noviembre, con un crecimiento del 19.8 %, impulsado por sectores como hierro y acero, cementos y plásticos.

Uno de los hitos del año fue el desempeño del régimen de zonas francas, que superó por primera vez los 200,000 empleos, alcanzando 200,134 trabajadores, el nivel más alto de su historia.

Durante 2025 se aprobaron 82 nuevas empresas y 10 parques industriales, con una inversión proyectada de US$344.2 millones, reforzando la confianza de los inversionistas y la diversificación productiva.

En términos generales, la economía dominicana generó 119,965 nuevos empleos en 2025, de los cuales 56,873 se concentraron en sectores bajo incidencia directa del MICM, como comercio, industria y servicios.

La inversión extranjera directa alcanzó US$4,050.6 millones a septiembre, el nivel más alto de las últimas tres décadas, con proyecciones que superan los US$4,800 millones al cierre del año.

En materia de legalidad y control, el país acumuló cinco años consecutivos sin muertes por alcohol adulterado y logró la incautación de 93.1 millones de unidades de mercancías ilícitas, fortaleciendo la protección del mercado formal.

Estos avances posicionaron a la República Dominicana en el puesto 50 de 158 países en el Índice TRACIT 2025, como una de las economías menos vulnerables al comercio ilícito a nivel global.

A nivel institucional, el MICM cerró el año con la certificación Great Place to Work y el mantenimiento de cinco normas ISO, consolidándose como referente regional en gestión pública eficiente.

“El balance de 2025 demuestra que la estabilidad, las reglas claras y el trabajo articulado producen resultados concretos”, concluyó el ministro Bisonó, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo el aparato productivo nacional.