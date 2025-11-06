Eberto Núñez desmiente a Leonel Fernández: “No juramentó a dirigentes del PRM en Bonao”

Bartolo García

Bonao, Monseñor Nouel.– El alcalde de Bonao y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eberto Núñez, negó categóricamente que el expresidente Leonel Fernández haya juramentado a “destacados dirigentes” de esa organización política durante un acto realizado el pasado sábado en la comunidad de Jayaco.

En una declaración difundida a través de una nota de prensa y un video enviados a los medios de comunicación, Núñez aseguró que las personas presentadas por el exmandatario no pertenecen al PRM ni ostentan cargos dirigenciales dentro del partido.

“Vi que varios medios publicaron que el expresidente había juramentado a dirigentes del PRM, pero para mi sorpresa, ninguna de las personas mencionadas forman parte de nuestro partido”, declaró el alcalde.

El también abogado afirmó que se trata de una información “totalmente falsa” y que con ese tipo de declaraciones Fernández busca crear confusión y proyectar una percepción errónea ante la opinión pública.

Núñez recordó que desde 2009 hasta 2014 fue presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en Bonao y que posteriormente asumió igual posición en el PRM, por lo que asegura conocer perfectamente quiénes son los verdaderos dirigentes locales.

“Durante más de una década he estado al frente de las estructuras municipales del PRM y puedo afirmar con certeza que esas personas nunca han pertenecido a nuestro equipo político. Ni siquiera han militado en nuestras filas”, subrayó.

El alcalde calificó las declaraciones de Leonel Fernández como un acto de desinformación política y lamentó que un expresidente de la República incurra en ese tipo de acciones.

“Es muy lamentable que una figura con su experiencia utilice declaraciones imprecisas para ganar protagonismo. Eso envía un mal mensaje sobre la seriedad y el respeto que debe imperar en la vida política nacional”, expresó Núñez.

Asimismo, el dirigente oficialista consideró que la ciudadanía demanda de los líderes políticos transparencia, responsabilidad y compromiso con la verdad, especialmente en momentos donde el país requiere confianza en sus instituciones.

“Quienes aspiramos a servir desde la política debemos hablar con hechos, no con inventos. El pueblo merece respeto y claridad, no manipulación”, enfatizó.

Núñez también señaló que el PRM en Bonao mantiene una estructura sólida y unida, con altos niveles de respaldo popular, lo que demuestra —dijo— la fortaleza de la gestión del presidente Luis Abinader y del partido a nivel nacional.

En ese sentido, reiteró que la organización oficialista continuará trabajando cercana a las comunidades, enfocada en resultados concretos y en mantener el liderazgo político en la provincia Monseñor Nouel.

El dirigente político instó a los seguidores del PRM a no dejarse distraer por campañas de desinformación y a seguir fortaleciendo el trabajo comunitario, institucional y electoral con miras a los próximos desafíos del país.

Por último, Núñez recordó que los intentos de manipular la opinión pública con información falsa no contribuyen al fortalecimiento democrático, e hizo un llamado a todos los actores políticos a “debatir ideas, no inventar realidades”.

“El pueblo de Bonao conoce quién es quién. Nuestro compromiso sigue firme con el desarrollo, la transparencia y la verdad”, concluyó el alcalde Eberto Núñez.