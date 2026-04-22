DxC realiza encuentro “Diálogos para Transformar: juventud, medio ambiente y acción”

Santo Domingo, R.D.– El Partido Dominicanos por el Cambio (DXC) realizó el encuentro “Diálogos para Transformar: Juventud, Medio Ambiente y Acción” con el objetivo de generar propuestas ciudadanas que contribuyan al diseño y fortalecimiento de políticas públicas, en una jornada participativa que reunió a más de 250 jóvenes líderes y representantes comunitarios de todo el país

Mateo Espaillat, presidente del Partido Dominicanos por el Cambio, destacó la importancia de fortalecer la acción de escuchar y el diálogo como vía para continuar impulsando cambios reales en la sociedad, resaltando el compromiso colectivo de la organización con el desarrollo del país. “Este espacio no es solo para hablar, sino para seguir impulsando cambios reales que impacten la vida de los ciudadanos”, citó.

Durante la actividad desarrollada en la Universidad del Caribe (UNICARIBE) la secretaria nacional de Medio Ambiente de DXC, Emely Taveras, resaltó el valor de estas jornadas participativas como plataformas para la construcción colectiva de soluciones. “Creemos en una política distinta, una política que no solamente habla, sino que escucha y construye”.

Kevint Contreras, presidente nacional de la Juventud de DXC, afirmó que este espacio busca escuchar activamente a jóvenes y líderes para comprender sus realidades y promover soluciones concretas. Enfatizó que no se trata de discursos, sino de participación genuina, destacando que “los cambios en nuestra sociedad se hacen a través, primero escuchando”, señaló.

Como eje central de la jornada, se desarrollaron mesas de trabajo enfocadas en temas clave para el país, entre ellos medio ambiente, territorio y clima; educación, empleo y oportunidades; salud mental y bienestar; participación ciudadana y gobierno local; así como emprendimiento e innovación.

Estos espacios permitieron identificar retos, intercambiar perspectivas y construir propuestas orientadas a fortalecer políticas públicas más inclusivas y sostenibles. Estos insumos permitirán al Partido Dominicanos por el Cambio diseñar iniciativas alineadas a las necesidades de la población.

Entre los asistentes se encontraban Luis Coronado, secretario general; Liqui Pascual, secretario nacional de Organización; miembros de los Consejos Político y Ejecutivo de DxC, regidores, así como invitados especiales.

El evento reafirma el compromiso del Partido Dominicanos por el Cambio de promover una cultura política basada en la escucha activa, la participación y la generación de soluciones concretas, colocando a la juventud y la agenda de protección del medio ambiente como parte importante de la agenda nacional.