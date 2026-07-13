Dream Big remonta y pega primero en inicio de la Final del Juvenil AA

Santo Domingo, D.N.- Con un racimo de seis carreras en la sexta entrada y viniendo de atrás el combinado de Dream Big le dio la vuelta al marcador y venció a Go Chiqui 6-2, en el primer partido de la gran final de la Liga de Béisbol Juvenil Nacional AA (Libeju)en el recién inaugurado Play No.3 de Béisbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de esta ciudad.

La gran final de la primera temporada de la Libeju dedica a Nelson Cruz, está pautada al mejor de cinco encuentros.

El triunfo se lo adjudicó Juan Lara en 1.2 entradas, un sencillo y boleto receto, mientras que el revés lo sufrió J. Jiménez.

“Muy contentos, muy feliz con esta victoria, mantuvimos la fe todos, estuvimos golpeando bien la pelota pero siempre iban a parar a las manos de la defensa, pero nos mantuvimos firmes y esperanzados de que esos batazos comenzarían a caer tal y como sucedió en la sexta entrada, los muchachos aprovecharon las bases por bolas de los del otro equipo y comenzamos a capitalizar, que fue precisamente lo que nos dio el triunfo el día de hoy”, dijo Johan Ramírez presidente y dirigente de Dream Big.

“Todo para nosotros es un sueño, nos estamos disfrutando este torneo y la final también, sabemos que gracias a Dios estamos aquí, aprovecharemos cada oportunidad sin tomar nada a la ligera, me quito el sombrero ante el pitcheo abridor de Go Chiqui estaban intransitables, ahora nos preparamos para el próximo miércoles intentar coronarnos campeones en Bonao, sabemos que no será fácil, pero vamos bien concentrados y enfocados en nuestro objetivo”, expresó Ramírez.

Por Dream Big, Victor Hernandez de pegó doblete en tres turnos, con dos remolques, Emmanuel Rodríguez de 2-1, 1 anotada y 2 boletos, Christopher Quezada de 4-2, 2 remolques, Marcos Ureña de 4-1, 1CA, 2B, 1CE, Alicante Comprés de 1-1, 1CA, 2 boletos y Sebastián De La Rosa, triple en tres turnos, una anotada, una remolcada.

Mientras que por Go Chiqui se destacaron, el receptor G. De La Cruz de 3-2, con una anotada, ponche, C. González de 4-1 y una anotada, Duquense y López de 3-1 respectivamente.

El segundo y tercer partido de esta gran final de la Liga de Béisbol Juvenil Nacional Doble A se traslada a la provincia Monseñor Nouel en Bonao en donde está el Chiqui Mejía Field hogar de Go Chiqui, el primer encuentro pautado para las 10:00 de la mañana y el segundo del día para las 1:30 p.m.

El béisbol dominicano y la Federación Dominicana de Béisbol Inc. (Fedom) están de júbilo con la inauguración por todo lo alto del Play Número 3 en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, mismo que servirá de escenario durante la ronda de apertura para los venideros XXV Juegos Centroamericanos y Del Caribe Santo Domingo 2026, siendo esta la nueva casa de la Fedom y las selecciones nacionales, así mismo celebraron que se permitiera realizar el primer juego de la serie final de la Libeju en tan importante escenario.