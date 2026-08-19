Dr. Víctor Tomás Méndez lleva útiles escolares y solidaridad a niños de Matanzas

Bartolo García

SANTIAGO.– El doctor Víctor Tomás Méndez Gómez encabezó una jornada solidaria en la comunidad de Matanzas, donde niños, niñas y adolescentes de familias de escasos recursos recibieron mochilas y diferentes útiles escolares para iniciar el nuevo año lectivo con los materiales necesarios.

La iniciativa contó con el respaldo del Club Rotario, cuyos integrantes se sumaron a las acciones dirigidas a brindar apoyo a las familias de la comunidad. La actividad procuró aliviar parte de los gastos que representa el regreso a clases y contribuir a que los estudiantes puedan integrarse a las aulas en mejores condiciones.

También participaron los pastores José Polanco y Natividad García, del Ministerio Sin Límites Iglesia Casa del Rey, quienes acompañaron la jornada y compartieron con los beneficiarios y sus familiares, fortaleciendo el carácter comunitario de la iniciativa.

A la actividad se sumó además la diputada Soraya Suárez, quien respaldó la entrega de materiales escolares y las acciones desarrolladas en favor de los menores. La participación conjunta de diferentes sectores permitió ampliar el alcance de una jornada enfocada en la educación y el acompañamiento de las familias.

Además de recibir mochilas y útiles escolares, los niños, niñas y adolescentes disfrutaron de momentos de alegría, diversión y convivencia, convirtiendo la entrega en un espacio de integración para los estudiantes y sus familiares antes del comienzo de las actividades académicas.

El Dr. Víctor Tomás Méndez Gómez destacó la importancia de respaldar a las familias que atraviesan mayores dificultades económicas, especialmente en momentos como el inicio del año escolar. Asimismo, resaltó el valor de impulsar iniciativas que favorezcan el bienestar, la educación y el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia.

La jornada realizada en Matanzas, Santiago, forma parte de los esfuerzos de solidaridad destinados a respaldar a sectores vulnerables de la comunidad. La entrega permitió que estudiantes beneficiados recibieran herramientas esenciales para regresar a las aulas, al tiempo que promovió un mensaje de colaboración y compromiso con la educación.