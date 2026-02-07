DP World proyecta histórica expansión logística en República Dominicana tras encuentro con el presidente Abinader en Dubái

Bartolo García

DP World reafirmó su compromiso de expansión y desarrollo en la República Dominicana durante la visita oficial del presidente Luis Abinader a las instalaciones del complejo logístico Jebel Ali Free Zone (JAFZA), uno de los ecosistemas portuarios más avanzados del mundo.

El recorrido se realizó en el marco de la agenda internacional del mandatario en Dubái, coincidiendo con su participación en el World Governments Summit 2026, escenario clave para el diálogo global sobre innovación, economía y desarrollo.

Durante el encuentro, ejecutivos de DP World expusieron su visión de crecimiento para territorio dominicano, que contempla una nueva fase de inversiones superiores a los 760 millones de dólares.

Este ambicioso plan incluye la ampliación de la terminal portuaria y la expansión de la Zona Económica asociada, con miras a incrementar la capacidad operativa, fortalecer la eficiencia logística y atraer nuevas industrias.

La compañía destacó que el modelo integrado que opera en Jebel Ali —donde confluyen puerto, zona franca, manufactura, logística y tecnología— sirve como referencia directa para el ecosistema que se impulsa en la República Dominicana.

Durante el diálogo con el chairman de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, se abordó el rol estratégico del país caribeño en el comercio global y su potencial como plataforma logística regional.

Manuel Martínez, CEO de DP World en República Dominicana, señaló que el objetivo es replicar este nivel de integración, adaptándolo a las fortalezas del país para crear un centro logístico e industrial de largo alcance.

La visita permitió al presidente Abinader conocer procesos de automatización, innovación tecnológica y planificación urbana logística que han posicionado a Dubái como uno de los principales nodos comerciales del planeta.

En paralelo, DP World participó en el Global Logistics Dialogue, foro donde se analizan tendencias como sostenibilidad, digitalización y resiliencia de las cadenas de suministro.

Desde su llegada al país en 2003, DP World ha invertido cerca de 845 millones de dólares en infraestructura portuaria y zonas económicas, especialmente en Boca Chica, creando uno de los complejos logísticos más modernos del Caribe.

La nueva fase de expansión busca consolidar el primer ecosistema logístico plenamente integrado de las Américas, impulsando el nearshoring y la manufactura orientada a exportación.

Dentro del plan, se proyecta una inversión de unos 380 millones de dólares para ampliar el puerto, incluyendo rompeolas, grúas de última generación y mayor capacidad de patio, elevando el manejo de contenedores a más de tres millones de TEUs.

De forma complementaria, se destinarían otros 380 millones para expandir la zona franca con cientos de hectáreas adicionales de infraestructura industrial y logística.

Con esta estrategia conjunta entre DP World y el Gobierno dominicano, la República Dominicana avanza firmemente hacia su consolidación como un hub logístico e industrial de referencia en las Américas, fortaleciendo su competitividad global y atracción de inversiones.