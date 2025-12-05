DP World en República Dominicana invierte más de US$90 millones en seguridad de su terminal portuaria

Boca Chica, República Dominicana. – Con una inversión superior a US$90 millones destinada exclusivamente a seguridad, DP World en República Dominicana ha consolidado un modelo operativo que garantiza la protección de la cadena de suministro mediante tecnología avanzada, infraestructura robusta y procesos de control que posicionan a la terminal como referente regional en materia de seguridad logística y portuaria.

Este compromiso se materializa en un Sistema de Gestión de Seguridad que integra prevención, control e investigación, bajo una estrategia de colaboración activa con autoridades y socios estratégicos. DP World lidera la coordinación general, implementa protocolos y monitoreo directo en todas sus operaciones, y suma esfuerzos junto a empresas externas que brindan servicios especializados alineados con sus políticas. Además, trabaja estrechamente con organismos oficiales como el Ministerio de Defensa, el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), la Dirección General de Aduanas (DGA), Dirección General de Migración, Dirección General de Control de Drogas (DNCD) y agencias internacionales, garantizando el cumplimiento normativo y la protección nacional.

“En DP World entendemos que la seguridad es la base para construir la confianza en el comercio global. Nuestro sistema integra prevención, control e investigación, apoyado en tecnología de punta y en una estrecha colaboración con autoridades nacionales e internacionales. Este enfoque nos permite anticipar riesgos, responder con rapidez y asegurar que cada operación se realice bajo los más altos estándares internacionales”, afirmó César Cabrera, director senior de seguridad física de DP World en República Dominicana.

Sobre esta base, la compañía ha desarrollado iniciativas concretas que refuerzan su capacidad operativa y tecnológica. Entre las acciones más relevantes se encuentra la incorporación de tres escáneres Rapiscan Eagle® P60 (adquiridos en 2023 por un monto aproximado de USSD$3 MM cada uno; y que se sumaron a un escáner que se encuentra en operaciones desde 2015), equipos que permiten que la totalidad de la carga que se importa o exporta en el país sea escaneada, al realizar hasta 70 inspecciones no intrusivas por hora, optimizando los tiempos y garantizando la trazabilidad en el movimiento de la carga. Esta tecnología se complementa con una inversión superior a US$20 millones en sistemas de monitoreo con inteligencia artificial, diseñados para generar alertas inmediatas. Además de la innovación tecnológica, la compañía ha fortalecido el capital humano con US$2 millones destinados a programas de capacitación continua para el personal de seguridad física, asegurando preparación ante cualquier eventualidad. A esto se suma la creación de un sistema integral de control, respaldado por una inversión de US$66.6 millones, que incluye digitalización de alertas tempranas, una moderna sala de CCTV (para la videovigilancia en tiempo real, que se apoya en la instalación de unas 400 cámaras en toda la terminal), patrullaje, cámaras corporales, restricción de dispositivos móviles y un centro de comando que supervisa las operaciones en tiempo real.

En el ámbito digital, DP World en República Dominicana ha implementado una estrategia de ciberseguridad basada en el principio de “defensa en profundidad”, con una inversión estimada entre US$1 millón y US$1.5 millones, garantizando la protección de usuarios, aplicaciones, redes y datos mediante múltiples capas de control.

Asimismo, la operación está respaldada por certificaciones globales que garantizan seguridad y transparencia en cada etapa. Estas acreditaciones reflejan el compromiso de DP World en República Dominicana con la protección de la cadena de suministro y el cumplimiento de los más altos estándares internacionales.

En este sentido, la compañía cuenta con reconocimientos clave que fortalecen su gestión integral de seguridad. Entre ellos se encuentran el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (ISPS), que establece medidas para prevenir amenazas marítimas; BASC, que promueve estándares para evitar actividades ilícitas en la cadena de suministro; ISO 28000, que define la gestión integral de seguridad en producción, almacenamiento y transporte; CTPAT, una alianza internacional para prevenir terrorismo y contrabando; CSI, que asegura la inspección de contenedores en puertos extranjeros antes del arribo; OEA, que certifica el cumplimiento en control aduanero y prevención de terrorismo; y la iniciativa Megaport, que permite la detección de materiales nucleares y radiactivos en la cadena logística.

DP World en República Dominicana se posiciona como el principal puerto del país para importaciones y exportaciones, con una conectividad marítima que abarca 154 países y un Índice de Conectividad Marítima (LSCI) de 38.26 puntos, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Este liderazgo reafirma el papel de la terminal como hub logístico regional y motor de desarrollo económico.