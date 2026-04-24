DOT-NYC celebrará el “Día de la Tierra sin Automóviles” el próximo sábado 25

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El comisionado del Departamento de Transporte de esta ciudad (NYC-DOT), Mike Flynn, anunció los detalles de la programación para el evento anual de este año, el “Día de la Tierra sin Automóviles”, que se celebrará el próximo sábado 25 de abril en los cinco condados, y participan decenas de miles de dominicanos, entre otras etnias.

Este evento anual cierra al tráfico vehicular, calles selectas y promueve el activismo y la educación en torno al cambio climático, al ambientalismo y a los modos de transporte sostenible.

La programación incluye música en vivo, experiencias artísticas y culturales, actividades de salud y acondicionamiento físico, paneles sobre el medioambiente y pases gratuitos de un día para el servicio Citi Bike.

“El Día de la Tierra sin Automóviles es un recordatorio importante de nuestra responsabilidad colectiva para combatir el cambio climático y, para nuestros conciudadanos neoyorquinos, de la necesidad de minimizar nuestra huella de carbono y crear un futuro más brillante para nuestro planeta y para las generaciones venideras”.

Los lugares para celebrar, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., son: Avenida Saint Nicholas, entre las calles 181 y 185; Calle Dyckman; Times Square Plaza, entre las calles 46 y 47; Herald Square Plaza, entre las calles 34 y 35; en Garment District; Flatiron Plaza y “Shared Streets” (Calles Compartidas).

En Union Square Plaza; en la calle E 188 en El Bronx; en Woodside Avenue; en la Quinta Avenida; y en Port Richmond Avenida. Los asistentes podrán conectar con organizaciones locales como la Port Richmond North Shore Alliance Civic Organization, La Colmena, el Staten Island Children’s Museum y la YMCA of Greater New York.

Puede encontrar más información sobre todas las ubicaciones del Día de la Tierra sin Automóviles en https://www.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/earthday.shtml.