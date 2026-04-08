DOT-NY anuncia celebración Día de la Tierra sin Automóviles; miles dominicanos participan

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El Día de la Tierra sin Automóviles se celebrará este mes en los diferentes condados de esta ciudad, trayendo consigo calles libres de vehículos y eventos, en los cuales participan miles de dominicanos, entre otras etnias, anunció Mike Flynn, comisionado del Departamento de Transporte de NYC (NYC-DOT), organizador del evento anual.

“Esta actividad promueve el activismo y la educación en torno al cambio climático, el ambientalismo y los modos de transporte sostenible. Es un recordatorio de que solo tenemos un planeta, y que nuestras calles desempeñan un papel fundamental en nuestra lucha contra el cambio climático», afirmó Flynn.

Las calles que se cerrarán el próximo día 25, desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Manhattan: En Broadway, entre las calles 17 a la 46. En la Avenida Saint Nicholas, entre las calles 181 y la 185; y en la calle Dyckman entre Broadway a La Marina/Inwood Hill Park. Estas últimas en los vecindarios dominicanos de Washington Height e Inwood, en el Alto Manhattan.

Queens: En la avenida Woodside, entre las calles 75 y la 78. Brooklyn: En la Avenida Quinta entre las calles 41 y la 45. El Bronx: En la calle 188 este entre Grand Concourse y la Avenida Valentine. Staten Island: En la Avenida Port Richmond entre la Avenida Castleton y la calle Bennett

Habrá apoyo de Lyft, Citi Bike ofrecerá ese día viajes ilimitados de 30 minutos en sus bicicletas clásicas durante 24 horas.

El NYC-DOT también encargó a diversos artistas la creación de obras de arte temporales con enfoque medioambiental. Las populares letras “NYC Art Stop” llegarán con un diseño original de la ilustradora radicada en NY, Molly Magnell, que representa la primavera en una utopía urbana libre de automóviles.

El comisionado Flynn sostiene que «el transporte es la segunda mayor fuente de emisiones de carbono en la Gran Manzana, y encontrar formas de hacer que las opciones de transporte limpio sean más rápidas, sencillas y asequibles es clave”.

“Animamos a todos los neoyorquinos a salir a disfrutar de arte público temporal, programación cultural, música y otras actividades en docenas de calles libres de automóviles por toda la ciudad», expresa.

Para más información sobre las iniciativas y convocatorias abiertas visitar = nyc.gov/DOTArt