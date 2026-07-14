Dos sismos sacuden la zona de Las Terrenas sin reportes de daños

Los movimientos telúricos de magnitudes 4.5 y 2.6 fueron percibidos en Samaná, el Gran Santo Domingo y otras localidades del país

Bartolo García

Dos sismos fueron registrados la mañana de este martes en las proximidades de Las Terrenas, provincia Samaná, siendo el de mayor intensidad de magnitud 4.5, de acuerdo con informes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y del Centro Nacional de Sismología de la UASD.

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 11:20 de la mañana y tuvo su epicentro en el océano Atlántico, a 6.8 kilómetros al este de Las Terrenas, mientras que el USGS lo ubicó a unos 17 kilómetros al norte-noreste de ese municipio.

Un segundo sismo, de magnitud 2.6, fue registrado 14 minutos después, con epicentro a 5.1 kilómetros al este de Las Terrenas, según los datos ofrecidos por el Centro Nacional de Sismología.

Los temblores fueron percibidos por residentes de Las Terrenas, Samaná, el Distrito Nacional y Santo Domingo, quienes reportaron haber sentido el movimiento, especialmente durante el primer evento sísmico.

De acuerdo con los registros oficiales, el primer sismo tuvo una profundidad de 0.1 kilómetros, mientras que el segundo alcanzó una profundidad de 3.0 kilómetros, características que favorecieron que ambos fueran percibidos por la población cercana al epicentro.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia de los movimientos telúricos, aunque mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en la zona.

La provincia de Samaná se encuentra ubicada en una región de frecuente actividad sísmica debido a su cercanía con importantes sistemas de fallas tectónicas del Caribe, razón por la que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre este tipo de fenómenos naturales.