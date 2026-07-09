Dos heridos tras volcadura de yipeta en la Circunvalación Norte de Santiago

Bartolo García

Dos personas resultaron heridas la tarde de este miércoles tras la volcadura de una yipeta Jeep blanca, placa G594101, en la Circunvalación Norte, específicamente en el tramo municipal que conecta Licey al Medio con Tamboril, en la provincia Santiago.

Los lesionados, identificados como el conductor y un acompañante del vehículo, fueron auxiliados por miembros de la Policía de Carreteras y otros organismos de emergencia, quienes los trasladaron a un centro de salud de Santiago para recibir atención médica.

De acuerdo con las informaciones preliminares, la vía se encontraba mojada al momento del accidente y se presume que el conductor realizó una frenada brusca, perdiendo el control del vehículo y provocando la volcadura.

Las autoridades recordaron que la Circunvalación Norte registra con frecuencia accidentes de tránsito, muchos de ellos asociados al exceso de velocidad, por lo que reiteraron el llamado a los conductores a mantener la prudencia, especialmente cuando las condiciones del pavimento son adversas.

Los organismos competentes investigan las circunstancias del accidente para establecer con precisión las causas del hecho, al tiempo que exhortaron a los usuarios de esta importante vía a respetar los límites de velocidad y conducir con mayor precaución para evitar nuevas tragedias.