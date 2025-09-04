Doralish Pérez Santana asume como nueva directora provincial de Salud en Independencia

Bartolo García

El Ministerio de Salud Pública anunció este jueves la designación de la doctora Doralish Pérez Santana como nueva directora provincial de Salud en Independencia, en sustitución del doctor Alfonzo Herasme.

La juramentación estuvo encabezada por el ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atallah, en un acto realizado en su despacho, donde participaron funcionarios y colaboradores de la institución.

Pérez Santana, joven médico con una reconocida trayectoria, es oriunda del Distrito Municipal de La Colonia Mixta, en la provincia Independencia, donde se ha destacado por su compromiso social y su labor en favor de las comunidades más vulnerables.

Su designación representa un nuevo impulso para los servicios de salud en la zona fronteriza, en momentos en que el ministerio busca ampliar su capacidad de respuesta en materia de atención primaria y prevención.

El doctor Alfonzo Herasme, quien ocupaba la posición, fue recientemente nombrado como director de Atención Primaria del Servicio Nacional de Salud (SNS), un cargo clave en la organización de los servicios de primer nivel en todo el país.

Durante el acto, el ministro Atallah resaltó las cualidades de la nueva titular y afirmó que su nombramiento responde a la necesidad de garantizar una gestión cercana, eficiente y con sensibilidad social en una provincia que demanda especial atención.

Pérez Santana agradeció la confianza depositada en ella y aseguró que trabajará de la mano con las autoridades locales y las comunidades para fortalecer los programas de vacunación, prevención de enfermedades y atención integral a las familias.

“Asumo este compromiso con responsabilidad y con la convicción de que la salud es un derecho fundamental. Vamos a seguir avanzando en la mejora de los servicios y en la cercanía con la gente”, expresó la doctora durante su intervención.

Las autoridades sanitarias explicaron que la provincia Independencia es estratégica por su condición fronteriza, lo que exige una gestión capaz de responder a desafíos particulares en materia de salud pública y control epidemiológico.

Con esta designación, el Ministerio busca también reforzar las acciones de educación comunitaria, vigilancia sanitaria y coordinación con los centros de atención primaria, pilares fundamentales del sistema de salud.

La joven médico cuenta con experiencia en la atención hospitalaria y comunitaria, además de un fuerte vínculo con las organizaciones sociales de la provincia, lo que se espera contribuya a un mayor acercamiento entre la dirección provincial y la ciudadanía.

El nombramiento de Pérez Santana ha sido valorado positivamente por diversos sectores comunitarios, que ven en ella una representante genuina de la provincia y una profesional comprometida con el bienestar colectivo.

El Ministerio de Salud reiteró su interés en seguir impulsando la renovación de cuadros en las direcciones provinciales, con profesionales jóvenes y capacitados que garanticen la continuidad de las políticas públicas en salud.

Con esta designación, la provincia Independencia suma una nueva etapa en la gestión de su sistema sanitario, con la expectativa de avanzar hacia un modelo más humano, preventivo y eficiente, en beneficio de toda su población.