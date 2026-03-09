Banco Popular
Nacionales

Donan moderno equipo urológico para fortalecer formación médica en hospital Moscoso Puello

La iniciativa busca mejorar el aprendizaje de residentes y ampliar el acceso a tratamientos mínimamente invasivos para pacientes de escasos recursos
No hay comentarios2 Mins Read
Doctores Pablo Mateo juntos a Patricio Ortiz (Coordinador de la Residencia de Urología) y Wellinton Ledesma e Indira Sierra ( Profesores de urología del Hospital Moscoso Puello) y residentes.

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El centro Urología Láser Avanzada Dr. Pablo Mateo y la Fundación Dominicana de Urología realizaron la donación de un equipo médico especializado al programa de residencias de urología del Hospital Moscoso Puello, con el objetivo de fortalecer la formación de futuros especialistas.

La entrega forma parte de las iniciativas de responsabilidad social impulsadas por ambas instituciones para apoyar el desarrollo académico y clínico de los médicos residentes.

El doctor Pablo Mateo explicó que uno de los principales desafíos de los programas de residencias médicas es la falta de equipos modernos que permitan a los médicos en formación aprender con las tecnologías más avanzadas.

En ese sentido, destacó que el equipo donado corresponde a un ureterorrenoscopio flexible reusable, herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de diversas afecciones del sistema urinario.

El especialista señaló que este tipo de tecnología permitirá a los médicos residentes adquirir experiencia en procedimientos endoscópicos modernos utilizados en la urología contemporánea.

Asimismo, indicó que el uso de este equipo también beneficiará directamente a pacientes de escasos recursos que reciben atención en el hospital, quienes podrán acceder a tratamientos mínimamente invasivos.

La ureteroscopia flexible es una técnica moderna utilizada para examinar y tratar el uréter y los riñones, permitiendo resolver diversas condiciones del tracto urinario mediante procedimientos ambulatorios.

Con esta donación, las instituciones buscan contribuir al fortalecimiento de la educación médica especializada y al mismo tiempo ampliar el acceso a tecnologías médicas avanzadas en el sistema de salud público.

