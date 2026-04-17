Dominicanos profesionales de la salud figuran como posibles reclutados en NYC para servicio militar

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Durante este mes la armada de los Estados Unidos está desarrollando en esta ciudad una campaña de marketing, diseñada para conectar con médicos, enfermeros y dentistas para unirse al servicio militar en etapas tempranas de sus carreras, de entre 26 y 32 años.

Dominicanos profesionales de la salud, entre otras etnias, figuran como posibles reclutados para el servicio militar.

Desarrollada por el Comando de Reclutamiento de la Armada, la campaña utiliza un lenguaje poco convencional y altamente técnico que solo los profesionales médicos comprenden, con el fin de demostrar el entendimiento de la Armada sobre las aspiraciones profesionales de este público objetivo.

Se está difundiendo principalmente a través de publicidad digital geolocalizada en espacios exteriores, en supermercados, gimnasios, en lugares de alto tráfico cercanos a los principales distritos de atención médica y centros hospitalarios de la Gran Manzana, en televisión conectada segmentada, video en línea, y redes sociales pagadas, según publica el semanario QueensLatino.

“Nuestra nación depende de profesionales de la salud altamente capacitados, y la Armada ofrece una oportunidad única de ejercer la medicina con propósito”.

“Esta campaña refleja nuestro compromiso de encontrarnos con los profesionales médicos donde están, destacando una carrera que les permite enfocarse en la atención al paciente, crecer como líderes y servir a algo más grande que ellos mismos”, afirmó el contraalmirante James Waters, comandante del Comando de Reclutamiento de la Armada.

“A medida que EE. UU. continúa enfrentando una escasez significativa de profesionales de la salud, es importante resaltar la experiencia gratificante de servir en el mejor equipo del mundo mientras se cuida a los beneficiarios más merecedores: los hombres y mujeres que visten y han vestido el uniforme de nuestra nación y las familias que los apoyan”, dijo el contralmirante Rick Freedman, cirujano general interino de la Armada.