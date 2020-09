Dominicanos residentes en esta ciudad, afirman que la República Dominicana perderá un gran aliado en el sector político, con la salida del reverendo Rubén Díaz, ex senador estatal y quien fuera candidato al congreso de Estados Unidos en las primarias demócratas del pasado mes de junio.

En un extenso documento de prensa, los quisqueyanos residentes en El Bronx, sostienen que el reverendo Díaz hizo aportes importantes a la comunidad criolla en diferentes aspectos, al igual que a la nación quisqueyana, como también lo hiciera con Puerto Rico, Honduras, México y Haitֵí, entre otros países.



Entre los beneficios que recibieron los quisqueyanos y atribuidos al también Presidente de La Organización de Ministros Cristianos de NY, figuran el envío de decenas de furgones con medicinas, alimentos, artefactos para el hogar, ropas, equipos de béisbol, materiales escolares y de construcción a la RD cuando ha sido afectada por huracanes, tormentas y otras tragedias naturales.

Asimismo, destacan el envío de ambulancias, camiones para basura, autobuses escolares y asistencia en las diferentes áreas al barrio Maquiteria, en la capital dominicana, a través de la “Fundación Dominicana por la Vida Inc. -Fundovida-”, que dirige el comunicador Juan Cruz Trifolio.

Aseguran que Díaz ha sido un abnegado defensor de los dominicanos y lo ha demostrado en todos sus años de servicio a la comunidad.

“Además, ha conseguido fondos de agencias gubernamentales para construir edificios, no de su propiedad, entre ellos “Rubén Díaz Plaza”, “Rubén Díaz Apartamento” y “Rubén Díaz Garden”, donde viven decenas de padres de familias de escasos recursos económicos, entre ellos muchos dominicanos.

Recordaron la crisis en El Bronx, en los años 1977 al 79, donde el reverendo Díaz empleaba cientos de dominicanos en su empresa “Cristian Community” y en medio de la destrucción que había en el sur del condado empleaba unas 1,300 personas, entre ellas 900 eran quisqueyanas, aseguran.

El reverendo, oriundo de Puerto Rico, es padre de tres hijos (Damaris Díaz Kiely, una ex sargento de la policía, Samuel, quien trabaja para la Autoridad de Vivienda Pública de NYC y Rubén Jr., actual presidente del condado de El Bronx).

Cuando le preguntan si es dominicano, responde “yo creo que he hecho más por la comunidad dominicana que la puertorriqueña, me he entrelazado de una forma increíble con la comunidad quisqueyana.

Entre los que firman el documento figuran Juan José Canaán, Víctor Madera, Carmen Rosario, Zobeida Antigua, Carlos Vásquez, Isidro de León, Darío Escoto, Juana de Rodríguez, Julio A. Mercado, Además, Abraham Jiménez, Xiomara Pineda, Hansel Pichardo, Alejandro Rojas, Emilio Encarnación y Sigfredo Lantigua.

Asimismo, Meregildo de Jesús, Elvin Alcántara, Pedro Escoto, Consuelo Amarante, Nidia de Ortega, Federico Núñez, Alicia de Contreras, Claudio Herrera, Hugo T. Maldonado, Rodolfo Rivera, Wellington Mena, Miguel Tiburcio, Isabel Jerez, Wilson Carrasco, Joel Contreras, Dionisio Peña, Ernesto Brea y Geraldo Cabral, entre otros.

Por Ramón Mercedes