Dominicanos en NYC podrán beneficiarse de la entrega gratuita de útiles escolares

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Los dominicanos, al igual que otras comunidades étnicas de esta ciudad, podrán beneficiarse de la entrega gratuita de útiles escolares para sus hijos antes del inicio del año escolar 2026-2027.

Estas iniciativas buscan brindar un apoyo adicional a las familias, ayudándolas a reducir los gastos relacionados con el regreso a clases en el nuevo ciclo escolar.

Se entregarán mochilas, cuadernos, lápices, crayones y otros materiales en distintos condados, en diversos lugares y horarios, gracias a varias organizaciones comunitarias. Las entregas comenzaron este martes; en algunos puntos se requiere registro previo y en otros se atiende por orden de llegada.

Este martes 18 se realizó en Canarsie Park (avenida Seaview con la avenida Remsen Avenue, cerca de la calle 188 Este) en Brooklyn, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., y en Windmuller Park/Lawrence Virgilio Playground (calle 52 con 39 Drive) en Queens, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Continuarán el 21 en el Essex Community Garden, 3030 de la calle Fulton, Brooklyn, de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

Este 22 en el estacionamiento del M&T Bank (2664 de la avenida Atlantic, Brooklyn) de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.; en Williamsbridge Oval Recreation Center (3225 Reservoir Oval East, El Bronx), de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.; y Riley-Levin Children’s Garden (3703 de la 10 avenida, Alto Manhattan), de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

Asimismo, en McLeod’s Community Garden (130 de la avenida Liberty, Brooklyn) de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., y en Throggs Neck Community Alliance (650 de la avenida Hollywood, El Bronx), de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. El 23 en la Iglesia Cristiana Pentecostal, 120 West de la calle 17, Manhattan, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

El 27 en Union Settlement, 237 East de la calle 104, East Harlem, Manhattan, de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. Y el 28 en Herbert Von King Park, 670 de la avenida Lafayette, Brooklyn, de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

El 29 en Home Depot Children’s Garden y Los Amigos Community Garden, 421 East de la calle 117, Manhattan, de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.; en Target East Harlem Garden, 417 East de la calle 117, Manhattan, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.; en First Baptist Church East Elmhurst, 100-10 Astoria Blvd., Queens, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.; y en Highland Park Lower Playground, avenida Jamaica y la calle Elton, Brooklyn, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

El 30 en Eastchester Road Community Garden, 3634 de Eastchester Road, El Bronx, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., y el 31 en Damiano Pizzaro Community Garden, 580 de Crotona Park, El Bronx, de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

El 3 de septiembre en Coney Island, 2315 de la avenida Surf, Brooklyn, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., y el 6 en Jacob Javits Center, 429 de la venida 11, Manhattan, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m