Dominicanos en NYC aplauden juez prohíba arrestos de ICE dentro o cerca de tribunales migratorios

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Dominicanos en esta ciudad aplauden que el juez del Distrito Sur de NY, Kevin Castel, ordenara al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminar con los arrestos civiles dentro o cerca de los tribunales de inmigración de la Metrépoli.

Los tribunales migratorios en la Gran Manzana están ubicados en el 26 Federal Plaza, en el 290 de Broadway y en el 201 de la calle Varick Street, donde acuden mensualmente cientos de inmigrantes para regularizar su estatus migratorio.

Los quisqueyanos indican que la medida favorece a familias trabajadoras de diversas nacionalidades, entre ellas las dominicanas, que tienen parentescos con nosotros, otros son amigos y allegados, sin antecedentes penales, con hijos, esposas y contribuyen con impuestos.

La decisión del juez se produjo luego de que ICE reconociera que no tiene una explicación o justificación para realizar arrestos en los tribunales de inmigración.

Aunque no es una decisión final, esta suspensión impide continuar con arrestos a Inmigración mientras el caso avanza; sin embargo, los oficiales todavía podrán hacer arrestos muy específicos y bajo circunstancias extremas.

“El fallo representa una enorme victoria para los neoyorquinos no ciudadanos que buscan asistir de forma segura a sus audiencias en los tribunales de inmigración”, declaró Amy Belsher, directora de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU).

“Durante casi un año, hemos visto cómo agentes enmascarados de ICE emboscaban a personas no ciudadanas en los pasillos de los juzgados, tiraban al suelo a inmigrantes neoyorquinos y separaban a niños de sus padres”.

Entre los firmantes del documento se encuentran Patricio Ortega, Daniel García, William Hernández, Leonardo Gómez, Josefina de Feliz, Juan de la Cruz, Rosmery Rodríguez, Cristina de Mejía, Luisa Hernández, Manolo Santana, Stalin Castillo, Meregildo Martínez, Cristian Rodríguez, Rodolfo González y Sofía de Peña, entre otros.