Dominicano en Florida deja huella cultural en centenario de la ciudad de Hialeah

Bartolo García

La ciudad de Hialeah celebró su centenario reconociendo el talento y la contribución cultural del artista dominico-americano Eleazar Soriano Santana, conocido en el ámbito creativo como Xtremee_Ghost, quien se convirtió en el único dominicano galardonado en su área durante la histórica conmemoración.

El reconocimiento fue otorgado por la Alcaldía de Hialeah como parte de los actos oficiales del centenario, destacando los aportes de Soriano Santana al arte del cómic y su impacto positivo en la comunidad hispana, así como su proyección de la diáspora dominicana en los Estados Unidos.

El certificado entregado por la ciudad resalta que Eleazar Soriano Santana ha contribuido de manera significativa al desarrollo cultural y creativo de la comunidad, posicionándose como una referencia artística entre jóvenes y adultos de diversas nacionalidades.

Xtremee_Ghost ha ganado notoriedad internacional gracias a su proeza de recrear en alta definición la emblemática serie Thundercats, logrando superar el millón de reproducciones en YouTube, una hazaña que lo consolidó como creador digital de alto impacto.

El artista es egresado con honores de Broward College, donde además marcó un precedente al diseñar el primer periódico digital de esa institución académica, combinando su formación profesional con su vocación artística.

Actualmente, Soriano Santana labora para Miami Dade College, institución en la que ha sido reconocido con el “Premio de Oro a la Excelencia” por su aporte artístico durante la celebración del Mes de la Herencia de la Mujer.

El reconocimiento del centenario fue entregado en nombre de la alcaldesa Jacqueline García Roves por Raquel Goico Goris, jefa de su despacho, y recibido por la madre del artista, la periodista Rose Mary Santana, quien expresó su agradecimiento en representación de su hijo.

Durante el acto, Goico Goris destacó que, como dominicana, siente orgullo por los logros de Eleazar Soriano Santana, valorando sus aportes al arte del cómic y su influencia positiva en la identidad cultural de la ciudad de Hialeah.

Soriano Santana, quien no pudo asistir personalmente al evento, expresó su gratitud a través de un mensaje en el que agradeció a Dios, a su familia y a todas las personas que han respaldado su carrera artística a lo largo de los años.

El artista dedicó el reconocimiento a su abuela fallecida, a su familia y de manera especial a su compañera Jessica Rodríguez, resaltando el apoyo recibido tras superar una dura batalla contra el cáncer de seno.

A lo largo de su trayectoria, Xtremee_Ghost también ha sido distinguido como “Dominicano Destacado en el Exterior” por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, reconocimiento entregado en el Consulado General dominicano en Miami.

Medios y organizaciones como MiamiDiario, Latin Business Network y la Oficina de Supervisión de Elecciones del Condado Miami-Dade también han reconocido su talento, calificándolo como un verdadero “Orgullo Latino”.

Una de sus creaciones más virales incluye reinterpretaciones artísticas del videojuego Overwatch, con versiones inspiradas en los X-Men de los años 90, que han captado la atención masiva en redes sociales.

Con este reconocimiento en el centenario de Hialeah, Eleazar Soriano Santana reafirma su compromiso de seguir impulsando el arte y la cultura hispana en Estados Unidos, proyectando con orgullo sus raíces dominicanas a través de cada una de sus creaciones.