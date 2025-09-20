Dominicano con Green Card enfrenta deportación por delitos menores mientras su hijo discapacitado espera en el hospital

Nueva York: La comunidad dominicana en Estados Unidos hace un llamado urgente a medios de comunicación, funcionarios electos y organizaciones de derechos humanos para que intervengan en el caso de Heury Secundino Gómez Grullón, residente permanente legal (portador de Green Card) detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 5 de agosto de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Newark, Nueva Jersey.



Gómez Grullón, quien ha vivido y trabajado en EE.UU. durante dos décadas pagando impuestos y contribuyendo a su comunidad, fue arrestado al regresar de un breve viaje a México, a pesar de que sus antecedentes penales se reducen a infracciones menores resueltas en 2017. Estas antiguas condenas, consideradas de bajo nivel y ya cumplidas, ahora son utilizadas como base para un proceso de deportación que amenaza con separar de manera definitiva a una familia que la justicia ya reconoció como inseparable.



Un padre ejemplar y un hijo en riesgo



Heury es el cuidador principal de su hijo Noah, ciudadano estadounidense de 18 años con discapacidad severa, quien requiere traqueostomía, sonda de alimentación y supervisión médica permanente. En marzo de 2025, el Tribunal de Familia del Bronx le otorgó custodia total y permanente, citando su “constante devoción” y preparación médica como pruebas de un compromiso ético y un carácter ejemplar.



La detención ha interrumpido el proceso final de alta médica de Noah, que dependía de la presencia y capacitación de su padre. Actualmente, Heury se encuentra recluido a cientos de millas de su hogar, en el North Lake Processing Center en Baldwin, Michigan, operado por la corporación privada GEO Group.



Apoyo comunitario y acción legal



La comunidad dominicana en Nueva York ha respondido con indignación y solidaridad, organizando una campaña en GoFundMe para cubrir los costos legales de la defensa. Abogados de inmigración argumentan que este caso encaja en la “petty offense exception” de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que protege a residentes permanentes con delitos menores y sentencias cortas.



Llamado a funcionarios y medios



Se insta a congresistas, senadores estatales, líderes comunitarios y medios de comunicación a visibilizar este caso y presionar al Departamento de Seguridad Nacional para detener la deportación de Heury.



Cada día de detención es un día más que Noah permanece en el hospital sin el cuidado de su padre.