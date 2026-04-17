Dominicana de origen, Analilia Mejía gana escaño en el Congreso de Nueva Jersey

Bartolo García

Nueva Jersey.– La dirigente demócrata Analilia Mejía resultó ganadora en las elecciones especiales para la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 11 de Nueva Jersey, consolidando su ascenso político y el crecimiento de la representación latina en ese país.

Mejía obtuvo la victoria para ocupar el escaño que dejó vacante Mikie Sherrill, quien renunció a su puesto tras ser electa gobernadora del estado, abriendo paso a este proceso electoral extraordinario.

Con más del 90% de los votos escrutados, la candidata demócrata superó por una amplia diferencia al republicano Joe Hathaway, alcanzando una ventaja cercana a los 20 puntos porcentuales.

La elección se desarrolló en un contexto marcado por la polarización política en torno al presidente Donald Trump, así como por debates sobre la influencia de distintos grupos de presión en la política estadounidense.

Analilia Mejía, candidata demócrata al 11.º distrito congresional de Nueva Jersey, saluda a los invitados tras ganar las elecciones en Montclair, Nueva Jersey, EE. UU., el 16 de abril de 2026 (REUTERS/Eduardo Munoz)



Nacida y criada en Nueva Jersey, pero con raíces dominicanas y colombianas, Analilia Mejía centró su campaña en la defensa de la clase trabajadora, promoviendo una visión de mayor equidad social y fortalecimiento de la democracia.

El proceso electoral también destacó por la creciente influencia del voto latino en el estado, evidenciando el fortalecimiento de liderazgos de origen hispano dentro del escenario político de Estados Unidos.

Durante su discurso de victoria, ofrecido en el Museo de Arte de Montclair, la nueva congresista señaló que el sistema económico actual presenta profundas desigualdades que afectan a las familias trabajadoras.

“En una de las naciones más ricas del mundo, las familias de clase media y trabajadora no deberían endeudarse mientras los más ricos concentran el poder”, expresó la legisladora electa.

Asimismo, destacó la importancia de la unidad social como herramienta de cambio, asegurando que la ciudadanía tiene el poder de transformar las estructuras existentes en beneficio colectivo.

Con este triunfo, Analilia Mejía se suma al grupo de dominicanos que continúan ganando espacios en la política internacional, fortaleciendo la presencia de la diáspora en posiciones de alto nivel y contribuyendo a una representación más diversa e inclusiva.