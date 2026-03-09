Dominicana arrasa a Israel y avanza con poder ofensivo a cuartos del Clásico

Bartolo García

Miami, Estados Unidos.– La selección de República Dominicana mostró todo su poder ofensivo al derrotar por 10-1 a Israel y asegurar su clasificación a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, en un partido disputado en el LoanDepot Park de Miami.

GRAND SLAM



Fernando Tatis Jr. has entered the chat in a BIG way! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/IEFTEFPwW8 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 9, 2026

El gran protagonista de la jornada fue Fernando Tatis Jr., quien tuvo una actuación memorable al conectar un grand slam y remolcar seis carreras, liderando la ofensiva dominicana.

El cuadrangular con las bases llenas llegó en la segunda entrada y permitió que República Dominicana tomara una amplia ventaja en el marcador, desatando la celebración entre los fanáticos quisqueyanos presentes en el estadio.

República Dominicana se mantiene imbatible en el Clásico Mundial de Beisbol. AP



Ese batazo histórico se convirtió en el primer grand slam de un jugador dominicano en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, marcando un momento especial para el equipo nacional.

La ofensiva dominicana comenzó a fabricar carreras tras varios boletos que llenaron las bases, dejando preparado el escenario para el batazo decisivo de Tatis Jr.

Posteriormente, el jardinero dominicano volvió a aportar al ataque con un sencillo productor que impulsó dos carreras más para ampliar la ventaja del conjunto dirigido por Albert Pujols.

Otro de los jugadores destacados del encuentro fue Oneil Cruz, quien también aportó con un cuadrangular que aumentó la diferencia en el marcador.

Desde el montículo brilló el abridor Brayan Bello, quien lanzó cinco sólidas entradas, permitió apenas una carrera y ponchó a siete bateadores rivales.

La única carrera del equipo israelí llegó mediante un jonrón solitario de Spencer Horwitz en la cuarta entrada, que rompió momentáneamente el dominio dominicano.

El relevo dominicano se encargó de mantener el control del partido, con una actuación sólida del bullpen que evitó cualquier intento de reacción de Israel.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del relevista Seranthony Domínguez, quien aseguró la victoria y selló el triunfo 10-1.

Con este resultado, República Dominicana suma tres victorias consecutivas en el Grupo D y se consolida como uno de los equipos más dominantes del torneo.

El conjunto dominicano ahora se prepara para enfrentar a Venezuela en el último partido de la fase de grupos, duelo que definirá el liderato de la zona y el rival en la siguiente ronda del campeonato.

