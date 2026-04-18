Dominican House Fest 2026 vuelve a Nueva York y fortalece la inversión inmobiliaria de la diáspora dominicana

Bartolo García

New York, NY.– El Dominican House Fest 2026 celebra su tercera edición los días 17, 18 y 19 de abril en el Radio Hotel, consolidándose como uno de los principales espacios de conexión entre la Comunidad Dominicana en el Exterior (CDE) y las oportunidades de inversión inmobiliaria en República Dominicana.

Con entrada gratuita y un horario de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche, el evento se presenta como una plataforma integral que reúne constructoras, desarrolladoras, inmobiliarias, entidades financieras, empresas de servicios y representantes del sector salud, ofreciendo acompañamiento directo a los inversionistas.

Durante los tres días, los asistentes podrán conocer una amplia oferta de propiedades ubicadas en destinos estratégicos como Santiago, Santo Domingo, Punta Cana, La Romana, Las Terrenas y Puerto Plata, incluyendo proyectos en plano, en construcción y listos para entrega.

Las opciones disponibles van desde aproximadamente US$70,000 hasta más de US$1,000,000, permitiendo que inversionistas de distintos perfiles puedan evaluar oportunidades ajustadas a sus necesidades y capacidad financiera.

Edward Saldaña, CEO del evento y presidente de Blue Loft, junto a Reynaldo Peguero, explicaron que uno de los principales diferenciales del festival es la curaduría previa de los proyectos, los cuales son evaluados y filtrados para ofrecer mayor confianza y transparencia a los compradores.

Además, el evento contará con atractivas opciones de financiamiento a través de la Cooperativa San José, que ofrecerá tasas fijas desde 11.50 % hasta por cinco años, convirtiéndose en una de las alternativas más competitivas para quienes desean adquirir propiedades con condiciones claras y estables.

Los organizadores destacaron que en la edición 2025 participaron más de 24 empresas líderes, se recibieron más de 2,800 visitantes y se generó un impacto superior a RD$3,260 millones en decisiones de inversión. Para este 2026, la meta es superar esos resultados y fortalecer aún más el vínculo entre la diáspora y el desarrollo inmobiliario nacional.

La agenda también incluye la participación de figuras reconocidas como Frederick Martínez, Colombia Alcántara y Yulay Piña, además de la fiesta oficial de apertura en Playoff Lounge con la presentación del merenguero Sergio Vargas, acompañado de DJ Anelodi y DJ Betances.