Domínguez Brito lleva su proyecto presidencial al Noroeste con encuentro en Montecristi

Bartolo García

El dirigente político Francisco Domínguez Brito encabezará este domingo 18 de enero una asamblea provincial en Montecristi, como parte de su agenda nacional de contactos con la dirigencia y la militancia del Partido de la Liberación Dominicana.

La actividad está pautada para las 10:00 de la mañana en el Restaurante Don Gaspar y reunirá a líderes provinciales, municipales y de base, en un espacio concebido para el intercambio de ideas y la reflexión política.

Durante el encuentro, Domínguez Brito presentará su visión de país y las líneas centrales de su proyecto presidencial, orientado a construir una propuesta moderna y conectada con las demandas sociales actuales.

El aspirante presidencial enfatizará la necesidad de impulsar una renovación profunda del PLD, basada en la autocrítica, la ética y la cercanía con la gente, como pilares para recuperar la confianza ciudadana.

Asimismo, expondrá su enfoque sobre la reconexión del partido con los distintos sectores sociales, productivos y comunitarios, especialmente en las provincias de la Línea Noroeste.

La asamblea en Montecristi forma parte de una serie de encuentros territoriales que Domínguez Brito viene desarrollando a nivel nacional, con el propósito de escuchar a las bases y recoger inquietudes locales.

Desde su equipo político se ha destacado que estos espacios priorizan la participación activa de la militancia, permitiendo un diálogo directo sobre los retos internos del PLD y los desafíos del país.

En el encuentro se abordarán temas relacionados con la organización partidaria, la agenda social y económica, así como las estrategias para fortalecer la unidad interna de cara a los próximos procesos electorales.

Domínguez Brito ha reiterado que la construcción de un proyecto político creíble requiere coherencia entre discurso y acción, además de un compromiso firme con la transparencia y el servicio público.

La dirigencia provincial de Montecristi ha valorado la realización de esta asamblea como una oportunidad para que la militancia exprese sus expectativas y plantee propuestas desde el territorio.

El aspirante presidencial ha señalado en otras ocasiones que el Noroeste del país tiene un papel estratégico en el desarrollo nacional y merece políticas públicas más inclusivas y sostenidas.

La jornada también servirá para fortalecer los vínculos entre los distintos niveles de liderazgo del PLD, en un contexto marcado por el proceso de reorganización interna de la organización.

De acuerdo con los organizadores, se espera una amplia participación de dirigentes y simpatizantes, interesados en conocer de primera mano las propuestas del dirigente peledeísta.

Con esta asamblea en Montecristi, Francisco Domínguez Brito continúa consolidando su presencia en las provincias, reafirmando su apuesta por un liderazgo cercano y participativo.

El encuentro se enmarca en los esfuerzos del aspirante por construir una alternativa política que conecte con las aspiraciones de la ciudadanía de cara a las elecciones presidenciales de 2028.