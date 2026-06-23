Domínguez Brito llama al PLD a definir su identidad y fortalecer su compromiso social

Bartolo García

El dirigente peledeísta Francisco Domínguez Brito afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) atraviesa un momento de reflexión sobre su identidad ideológica y consideró necesario que la organización defina con claridad qué representa ante la sociedad dominicana y cuál será su rumbo de cara al futuro.

Domínguez Brito recordó que el PLD nació como un partido de liberación nacional con una visión enfocada en los sectores más vulnerables de la población. En ese sentido, señaló que la misión histórica de la organización ha sido crear oportunidades para quienes enfrentan mayores carencias, promoviendo la educación de calidad, el desarrollo humano y la movilidad social.

El exfuncionario sostuvo que el partido debe reafirmar su compromiso con la justicia social, el Estado de derecho, las libertades individuales, el crecimiento económico y el fortalecimiento de las empresas como motores de generación de empleo y bienestar para la población.

Asimismo, advirtió sobre el auge de una “derecha de moda” en distintos países, la cual, según afirmó, promueve respuestas simplistas a problemas complejos y en ocasiones se apoya en el miedo, la confrontación y la polarización social como herramientas políticas.

Domínguez Brito enfatizó que prácticas como el autoritarismo, la promoción del odio, la discriminación contra inmigrantes o el uso de símbolos patrios para desacreditar a quienes piensan diferente no forman parte de la tradición política del PLD. Aseguró que la organización debe mantenerse fiel a los principios democráticos y al respeto de la dignidad humana.

El dirigente destacó además que la identidad histórica del partido ha estado vinculada a la defensa de los valores familiares, la protección del medio ambiente, la transición energética, la institucionalidad democrática y el fortalecimiento de la educación como instrumento de transformación social. “Creemos en la educación porque libera a las personas”, expresó al recordar las enseñanzas del profesor Juan Bosch.

Finalmente, Francisco Domínguez Brito manifestó que el PLD debe tomar una decisión clara sobre su futuro ideológico y político. A su juicio, los partidos que abandonan sus principios terminan perdiendo su identidad, por lo que consideró fundamental que la organización defina con firmeza quién es y qué proyecto de país aspira a construir para las próximas generaciones.