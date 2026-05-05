Domínguez Brito advierte sobre gasto clientelar y llama a priorizar la inversión productiva

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, alertó que el aumento del clientelismo y las denominadas “botellas” en la administración pública representan un riesgo para la estabilidad económica de la República Dominicana.

El también exministro de Trabajo afirmó que, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y el alza de los precios del petróleo, el país necesita disciplina fiscal, enfoque y responsabilidad. Sin embargo, aseguró que el Gobierno ha optado por incrementar la nómina pública con empleos que, en muchos casos, no responden a funciones reales.

“Así no se puede. Eso tiene que terminar. Nos van a llevar a la ruina”, expresó el dirigente político al cuestionar el manejo del gasto público.

De acuerdo con datos citados por Domínguez Brito, entre 2019 y 2025 la nómina estatal aumentó en más de 151 mil empleados registrados en la seguridad social, cifra que —según indicó— no incluye contrataciones informales o temporales.

En términos financieros, explicó que este crecimiento ha generado un incremento del gasto en remuneraciones que oscila entre RD$120,000 y RD$200,000 millones adicionales anuales, recursos que, a su juicio, deberían destinarse a áreas clave como educación, infraestructura y desarrollo productivo.

El exsenador sostuvo que este tipo de gasto corriente improductivo limita la capacidad del Estado para enfrentar crisis reales, especialmente en un escenario global donde los precios del petróleo impactan directamente el costo de vida y la economía nacional.

Finalmente, Domínguez Brito insistió en la necesidad de un cambio de enfoque en la gestión pública. “La República Dominicana necesita priorizar la inversión en capital humano, productividad y energía sostenible, no mantener una lógica de gasto clientelar permanente”, concluyó.