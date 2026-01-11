Domínguez Brito activa agenda presidencial con asamblea del PLD en Moca

Bartolo García

El dirigente político Francisco Domínguez Brito encabezará este domingo una asamblea del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Moca, como parte de sus actividades en calidad de precandidato presidencial.

El encuentro está pautado para las 10:00 de la mañana en la Casa del PLD de Moca y contará con la participación de dirigentes, militantes y simpatizantes de la organización política en la provincia Espaillat.

Durante la actividad, Domínguez Brito expondrá su visión de país y las principales propuestas que impulsa con miras al proceso interno del PLD, en un escenario diseñado para el intercambio directo con las bases del partido.

La asamblea busca convertirse en un espacio de diálogo político, donde el aspirante presidencial pueda escuchar inquietudes, recoger sugerencias y compartir criterios sobre los desafíos actuales de la República Dominicana.

El precandidato ha insistido en la necesidad de fortalecer la participación democrática dentro de la organización, promoviendo una conexión más cercana entre la dirigencia nacional y las estructuras locales del partido.

Esta actividad forma parte de una agenda de trabajo político que Domínguez Brito desarrolla a nivel nacional, visitando distintas provincias y municipios para sostener encuentros directos con la militancia peledeísta.

El recorrido tiene como eje central la escucha activa de las bases, el fortalecimiento de la unidad interna y la construcción colectiva de una propuesta política que responda a las necesidades de la población.

Dirigentes locales del PLD en Moca han señalado que la asamblea representa una oportunidad para debatir ideas, evaluar el momento político del país y reflexionar sobre el rol del partido en el escenario nacional.

La dirección municipal y provincial del PLD extendió una invitación abierta a su militancia, resaltando la importancia de la participación activa en este tipo de encuentros internos.

Para Domínguez Brito, el contacto directo con las estructuras territoriales resulta clave en la consolidación de un proyecto político con base social y visión de futuro.

En sus recientes intervenciones públicas, el precandidato ha enfatizado la necesidad de un liderazgo cercano, transparente y comprometido con las causas sociales y el fortalecimiento institucional.

La asamblea en Moca se enmarca también en los esfuerzos del PLD por dinamizar su vida interna y promover espacios de discusión en torno al rumbo político de la organización.

El encuentro permitirá evaluar el sentir de la militancia en una provincia estratégica del Cibao, tradicionalmente activa en los procesos internos del partido.

Se espera que la actividad congregue a una amplia representación del liderazgo local, así como a simpatizantes interesados en conocer de primera mano las propuestas del aspirante presidencial.

Con esta asamblea, Francisco Domínguez Brito continúa posicionándose dentro del proceso interno del PLD, apostando al diálogo, la cercanía con las bases y la construcción de consensos de cara al futuro político del país.