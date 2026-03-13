Domingo Confesor Matías, Juego de Hombres y Tragos Amargos esta semana en “Fiestas y Personalidades”

Santo Domingo. El programa televisivo Fiestas y Personalidades presenta esta semana una edición dedicada a la literatura, el pensamiento académico y las artes escénicas, con invitados que comparten sus más recientes proyectos culturales.

En esta entrega participa el escritor e investigador dominicano Domingo Confesor Matías Hernández, quien está promocionando su libro “Construcción Social del Territorio”. La obra aborda reflexiones sobre los procesos sociales vinculados a la organización del territorio, el desarrollo regional y las políticas de descentralización.

Matías Hernández también se desempeña como viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de la Presidencia, desde donde impulsa iniciativas orientadas al fortalecimiento del desarrollo local y la planificación territorial. A lo largo de su trayectoria ha producido diversos libros, documentos y artículos académicos relacionados con descentralización, ordenamiento territorial y desarrollo regional.

En el ámbito cinematográfico, el programa también presentará el estreno y entrevista de la película ‘Juego de Hombres’, dirigida por el destacado cineasta dominicano Ángel Muñiz. Con la participación de Erlyn Sayl, Johnnie mercedes, Patricia Muñoz, Laura Guzman y otros actores de gran peso en la escena dominicana.

La agenda cultural de Fiestas y Personalidades se completa con la participación de Marina Frías y Susana Silfa, quienes presentan la propuesta teatral “Tragos Amargos”. Ambas comparten detalles sobre la cartelera de espectáculos programados para este mes de marzo en Lungomare Bar & Lounge.

Continuaremos con Salvador Batista, quien en su segmento “Recorriendo con Salvador”, nos lleva a un destino fascinante de la mano de Salvador Batista.

Asimismo, el cantautor dominicano Manuel Jiménez comparte detalles sobre su concierto “Derroche”, un espectáculo musical que celebra su trayectoria artística y reúne algunas de las canciones más emblemáticas de su repertorio.

El programa Fiestas y Personalidades producido por Dayanna Minier se transmite todos los sábados de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. por RTVD, canal 4, con retransmisión los domingos por Latinos TV NY, Bonches Latinos, BVTV Bávaro y por Miavisión, canal 97 de Claro TV. Para más información, visite la página web: www.fiestasypersonalidades.com