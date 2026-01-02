Doctor Santa renueva la esperanza de niños hospitalizados en el Robert Reid Cabral

Una tradición solidaria que transforma la hospitalización en sonrisas, ilusión y acompañamiento humano

Bartolo García

El Hospital Infantil Robert Reid Cabral volvió a convertirse en un espacio de alegría y emoción con la visita del Doctor Santa y sus duendes, quienes llevaron juguetes, alimentos y mensajes de esperanza a los niños, niñas y adolescentes ingresados en este centro de salud.

La actividad, realizada en enero de 2026, reafirmó que la solidaridad también sana y que los gestos de amor pueden convertirse en un poderoso alivio emocional para pacientes que enfrentan procesos médicos complejos.

Esta iniciativa solidaria es encabezada desde hace más de una década por los esposos Gerardo García y Dayanara Hernández, quienes año tras año coordinan esfuerzos para que la magia de la Navidad y el espíritu de servicio lleguen hasta las salas del hospital.

Dayanara Hernández, Gerardo García y Luis Miguel Mercedes

Con disfraces, sonrisas y palabras de aliento, Doctor Santa y su equipo recorrieron los distintos pisos del centro, compartiendo momentos especiales con los pequeños pacientes y sus familiares, quienes recibieron la visita como un respiro de alegría en medio de la hospitalización.

Gerardo García explicó que, aunque la jornada implica un gran esfuerzo físico y logístico, la motivación principal sigue siendo la reacción de los niños. “Subir y bajar los cinco pisos del hospital y dedicar semanas a recolectar y clasificar donativos vale totalmente la pena cuando vemos sus sonrisas”, expresó.

El grupo organizador, conocido como los “Duendes de Santa”, nació del deseo genuino de acompañar a los niños hospitalizados y brindarles un momento de felicidad que rompa con la rutina médica y el ambiente clínico.

Actualmente, esta iniciativa cuenta con más de 30 voluntarios activos, además del respaldo de personas solidarias y empresas que se suman cada año con donaciones y apoyo logístico para hacer posible la actividad.

Gabriel Pérez Canó, Tony Sánchez y Fernando Fondeur.

Gracias a esta red de colaboración, durante el año 2025 se logró impactar positivamente a más de 300 niños y sus familias, quienes recibieron juguetes, alimentos y artículos de primera necesidad.

Para muchas madres y padres, la visita de Doctor Santa representa un gesto de acompañamiento emocional que fortalece la esperanza y les recuerda que no están solos durante el proceso de recuperación de sus hijos.

El personal del hospital también valoró la jornada como una acción que contribuye al bienestar emocional de los pacientes, reconociendo que el ánimo positivo influye de manera significativa en los procesos de salud.

La actividad se ha consolidado como una de las tradiciones solidarias más esperadas dentro del centro hospitalario, demostrando que la constancia y el compromiso social pueden generar impactos duraderos.

Con esta nueva edición, Doctor Santa reafirma que compartir esperanza sigue siendo el regalo más valioso, y que la solidaridad, cuando se entrega con amor, puede convertirse en una verdadera medicina para el alma.