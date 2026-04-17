Doctor Ramsés apuesta por la evolución urbana con “Se Tiraron”

En un panorama musical cada vez más competitivo, donde la identidad artística define el alcance global, el artista Doctor Ramsés regresa con una propuesta que busca consolidar su lugar dentro del circuito urbano internacional. Su nuevo álbum, “Se Tiraron”, disponible a partir del 17 de abril, se perfila como un proyecto ambicioso que mezcla géneros, narrativa personal y visión comercial.

Tras el impulso logrado con “Conquistando el Planeta Volumen 2 – Edición Especial”, un trabajo que marcó un punto de inflexión en su carrera independiente, Doctor Ramsés presenta una producción que amplía su espectro sonoro. En “Se Tiraron”, el artista transita con soltura entre reguetón, hip-hop y otras corrientes urbanas contemporáneas, construyendo un sonido que responde tanto a las tendencias actuales como a su sello distintivo.

Más allá de la música, el lanzamiento viene acompañado por una estrategia audiovisual clara: el estreno simultáneo de varios videos oficiales, pensados para fortalecer la narrativa del álbum y maximizar su impacto en plataformas digitales, donde el componente visual es cada vez más determinante en el consumo musical.

La historia detrás del artista añade una capa adicional de interés. Nacido como Manuel Ramsés cedano en la República Dominicana y posteriormente nacionalizado estadounidense, Doctor Ramsés no solo construye su identidad desde la música, sino también desde su profesión como doctor en odontología (DDS). Esta dualidad —ciencia y arte— se ha convertido en un elemento diferenciador dentro de su marca personal.

Con “Se Tiraron”, Doctor Ramsés no solo busca capitalizar el momentum de sus proyectos anteriores, sino también posicionarse como una figura versátil dentro de la música urbana global. En un mercado donde la innovación y la autenticidad marcan la diferencia, el álbum representa una apuesta directa por la expansión internacional y la consolidación de su propuesta artística.

El 17 de abril será, entonces, más que una fecha de lanzamiento: un nuevo capítulo en la evolución de un artista que continúa redefiniendo su propio espacio dentro del género.