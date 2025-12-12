Doctor Julián Rodríguez recibe distinción internacional por su excelencia en medicina paliativa

Cusco, Perú.– El médico dominicano Julián Rodríguez, reconocido especialista en Medicina Paliativa, recibió un importante galardón durante la Premiación Internacional de Salud organizada por la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica (IOCIM), un espacio donde convergen profesionales de élite y líderes que están redefiniendo el futuro de la medicina a nivel global.

El doctor Rodríguez fue distinguido con el “Premio al Médico por Logros en Pro de una Vida Mejor”, un reconocimiento que resalta su excelencia clínica, su entrega a los pacientes y la profunda humanidad con la que ejerce su profesión.

Durante el acto, el especialista expresó que ser seleccionado para recibir este mérito internacional “es un honor que me llena de gratitud y felicidad”, al tiempo que destacó que formar parte de este selecto grupo de profesionales lo motiva a seguir elevando el estándar de la medicina paliativa en su país.

El galardonado señaló que la distinción reafirma su compromiso con una práctica médica basada en la sensibilidad, el acompañamiento y el propósito. “Acompañar, aliviar, dignificar y transformar vidas en los momentos más delicados es la razón por la que elegí este camino”, afirmó en su discurso.

Añadió que cada paciente, cada familia y cada historia han sido esenciales en su crecimiento profesional y humano, marcando la ruta de un ejercicio médico centrado en la dignidad y el bienestar integral.

El doctor Julián Rodríguez es egresado de UTESA y cuenta con estudios avanzados en Cuidados Paliativos en la Universidad Cardenal Herrera, en España; una maestría en Hospitalización Domiciliaria de TECH México; y formación especializada en Intervencionismo Musculoesquelético, también en México.

Ha sido pionero en República Dominicana al fundar la primera clínica de medicina paliativa y el primer hospice certificado del país, ambos reconocidos internacionalmente por su calidad, su enfoque humano y su impacto social en tiempo récord.

Su vocación trasciende la práctica clínica: dirige una fundación dedicada a acompañar a personas en etapa terminal, promoviendo un modelo de atención compasivo y centrado en el paciente.

Rodríguez sostiene que “acompañar es un regalo que transforma tanto al que recibe como al que ofrece”, destacando que cada vida atendida constituye una historia sagrada que debe ser tratada con respeto, empatía y cuidado especializado.

La premiación de IOCIM posiciona nuevamente a República Dominicana en el escenario internacional de la medicina, resaltando el liderazgo de profesionales cuya labor genera cambios significativos en sus comunidades.

Este reconocimiento suma un nuevo hito en la trayectoria del doctor Rodríguez, quien continúa impulsando la formación, el desarrollo de servicios y la sensibilización social sobre la importancia de los cuidados paliativos.

Su distinción también honra la creciente valorización de la medicina paliativa en el país, un campo que avanza gracias a iniciativas innovadoras y al compromiso de especialistas como él.

La premiación en Cusco culminó con un emotivo mensaje del doctor Rodríguez, quien reiteró su promesa de seguir trabajando con excelencia y humanidad para mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan momentos de vulnerabilidad extrema.