DNCD y aliados internacionales refuerzan cooperación contra el narcotráfico en el Caribe

Bartolo García

La Dirección Nacional de Control de Drogas y el programa ALCORCA dejaron inaugurado el seminario regional “Acción Contra el Narcotráfico en el Mar Caribe”, con el respaldo de la Embajada de Francia en la República Dominicana.

El evento se desarrolla en la Academia de la DNCD en Santo Domingo y reúne a representantes de distintos países con el objetivo de fortalecer la cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico marítimo.

Este entrenamiento busca mejorar las capacidades operativas de las naciones participantes, así como fomentar el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas entre los sistemas de justicia y organismos de seguridad.

Durante las jornadas se abordarán temas clave como la recopilación y análisis de inteligencia, la ejecución de interdicciones marítimas y los procesos de judicialización del tráfico de drogas por vía marítima.

El acto de apertura fue encabezado por el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, junto a la embajadora de Francia Sonia Barbry y el contralmirante Jean Baptiste Soubrier.

En el seminario participan expertos internacionales, delegaciones del Sistema de Seguridad Regional y representantes de instituciones vinculadas a la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Con esta iniciativa, la DNCD reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación internacional y las estrategias conjuntas para combatir el narcotráfico en el Caribe, una de las principales amenazas para la seguridad de la región.

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