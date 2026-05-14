DNCD interviene la 42 de Capotillo; apresa siete personas y ocupas miles de gramos de distintas drogas

SANTO DOMINGO, RD.- En una nueva operación de interdicción conjunta y focalizada, dirigida a desmantelar los puntos de venta de sustancias narcóticas, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, intervinieron la calle 42 del sector Capotillo, Distrito Nacional, donde apresaron a varias personas, vinculadas a importantes redes de microtráfico que operan en la barriada.

Los equipos operativos ocuparon un paquete de presunta cocaína, con un peso de 1, 054 gramos, 10 porciones del mismo polvo, equivalentes a 1, 236 gramos, varios envoltorios llenos de un vegetal que aparenta ser de marihuana, con un peso de 1, 083 gramos, 40 dosis de crack, para un total consolidado de 3, 413 gramos.

Se incautaron, además, 03 balanzas, 02 celulares, una radio de comunicación, o4 máquinas tragamonedas, fundas, tijeras, dinero en efectivo y otras evidencias utilizadas por las redes de microtráfico.

En las intervenciones fueron detenidas siete personas, entre ellas, Edarling Cabrera Fernández (Ederlin) y Jesús Reinaldo Vares Cleto (Garibaldi), quienes según informes pertenecen a las redes de microtráfico de alias “El Alcalde” y “Shaquil”.

Durante la incursión, los agentes y fiscales, fueron atacados a pedradas por personas desconocidas cuando salían del sector de Capotillo, resultando con los cristales rotos una de las unidades que movilizaba los equipos operativos.

Estas acciones conjuntas, lideradas por el Ministerio de Interior y Policía, se ejecutan bajo el modelo de la Fuerza de Tarea Conjunta, y tienen como meta principal desmantelar los puntos de venta de sustancias controladas, arrestar a los principales cabecillas y sacar de circulación las armas de fuego.