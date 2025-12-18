DNCD detiene a alemán con 17 paquetes de presunta cocaína en el AILA

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron a un ciudadano de nacionalidad alemana tras ocuparle 17 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína durante un operativo efectuado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG).

De acuerdo con un comunicado de la institución, la detención se produjo cuando miembros de la DNCD, en coordinación con el Ministerio Público, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac) y la Dirección General de Aduanas (DGA), apoyados por unidades caninas, detectaron imágenes sospechosas en una maleta al ser escaneada por equipos de rayos X.

Siguiendo las instrucciones del fiscal actuante y en presencia del pasajero, las autoridades procedieron a abrir el equipaje, encontrando en su interior los 17 paquetes, envueltos en plástico transparente y material de color negro.

El extranjero tenía previsto abordar un vuelo con destino a Frankfurt, Alemania, y fue puesto bajo custodia para ser presentado ante la justicia en las próximas horas, acusado de violar la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Durante la intervención también fueron ocupados tres teléfonos celulares, dinero en pesos dominicanos y euros, documentos personales y otras evidencias consideradas relevantes para el proceso investigativo.

El Ministerio Público y la DNCD informaron que las investigaciones continúan abiertas para determinar si hay otros implicados en este intento de narcotráfico internacional.

Los paquetes de la presunta droga fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.