DNCD apresa a “El MECA” y le ocupa 1,600 gramos de marihuana, un millón de pesos y dólares y otras evidencias.

SANTO DOMINGO,RD.- Agentes de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, dentro de su firme misión de combatir el microtráfico, arrestaron mediante allanamiento a un hombre, que según informes de inteligencia, operaba un punto de venta de estupefacientes en la provincia de Santiago.

Las unidades operativas, en el marco del reforzamiento de los operativos conjuntos, realizaron una intervención legal, (número 2026-AJ0029934), en la calle Balilo, casa sin número visible, barrio La Flores, donde arrestaron a Juan Francisco Aracena Silverio (El Meca), con cientos de gramos de drogas, dinero en efectivo y otras evidencias.

Al momento de la requisa, las autoridades, ocuparon en varios lugares de la vivienda, 1, 605 gramos de un vegetal presumiblemente marihuana, equivalente a 3.54 libras, la suma de RD$1,199,500 pesos dominicanos, US$ 7,559 dólares americanos, una balanza, una selladora de embalaje al vacío, dos celulares y otras evidencias de interés para el proceso.

El Ministerio Público y la DNCD investigan el caso, para establecer si hay otros implicados en el desmantelamiento de este punto de venta de narcóticos, para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

La captura y detención de alias El Meca, se enmarca dentro de las estrategias conjuntas, para atacar, perseguir, así como erradicar el tráfico de estupefacientes en todo el territorio nacional.