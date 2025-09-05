DNC y MP confiscan 1,200 gramos de cocaína, marihuana, crack  y apresan once personas en operaciones en Puerto Plata y Sosúa

SANTO DOMINGO, RD.- En la continuación de los operativos conjuntos para atacar, perseguir y erradicar el microtráfico de estupefacientes, agentes de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, incautaron más de 1,200 gramos de distintas drogas, durante varias intervenciones realizadas en Puerto Plata y Sosúa.

Las autoridades ejecutaron allanamientos y múltiples operativos, como parte de las nuevas estrategias para combatir el tráfico, venta y consumo de drogas en todo el territorio nacional.

En Puerto Plata se realizaron cinco interdicciones y se arrestaron a seis personas, a quienes ocuparon 670 gramos de presunta cocaína, 447 de marihuana y 10 gramos de crack. Se ocuparon además 05 balanzas, una radio de comunicación, tijeras y decenas de fundas plásticas, utilizadas para el empaque de presuntas sustancias narcóticas.

Las operaciones se concentraron en los barrios de Padre Granero, barrio Haití, Cristo Rey, Los Callejones, La Uva, Villa Progreso, entre otros.

En el municipio de Sosúa, como parte de las operaciones de interdicción, se ejecutaron otros tres allanamientos, donde fueron arrestadas cinco personas.

“Durante la requisa fueron decomisadas decenas de porciones presumiblemente cocaína, con un peso preliminar de 29 gramos, 35 de un vegetal que aparenta ser marihuana, así como 12 gramos de un material rocoso que se presume es crack, dinero en efectivo y otras evidencias”

Las intervenciones en Sosua, abarcaron los sectores de El Batey, Los Charamicos, Calle la 40 y la 50, sector la Piedra, entre otros.

Como parte de la estrategia de persecución penal integral contra los grupos criminales que operan en Puerto Plata y Sosúa, el Ministerio Público y la DNCD, siguen redoblando las acciones conjuntas para desmantelar múltiples centros de distribución y venta de narcóticos.