Distrito Nacional inicia plan integral para eliminar cableado en desuso y recuperar el espacio urbano

Bartolo García

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) formalizaron un acuerdo de cooperación para avanzar en el retiro del cableado aéreo en desuso y reorganizar las redes que afectan la imagen urbana del Distrito Nacional.

La iniciativa, que comenzó a estructurarse desde 2023 junto a las autoridades competentes, entra ahora en una fase de ejecución concreta con zonas priorizadas y un esquema técnico definido para intervenir puntos críticos de la capital.

El acuerdo fue suscrito por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de INDOTEL; Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional; y Celso Marranzini, presidente del CUED, quienes coincidieron en la necesidad de ordenar la infraestructura aérea y proteger el espacio público.

El plan tiene como objetivo principal reducir la contaminación visual generada por el tendido desorganizado de cables, así como mitigar riesgos asociados a infraestructuras deterioradas que pueden afectar tanto a peatones como a conductores.

Guido Gómez Mazara señaló que este convenio representa un punto de inflexión al pasar de la planificación a la acción, subrayando que el retiro del cableado obsoleto no responde únicamente a criterios estéticos, sino también a una responsabilidad en materia de seguridad ciudadana y calidad de vida.

El presidente de INDOTEL explicó que la intervención abarcará más de 300 kilómetros e incluirá el polígono central, sectores populares, la Ciudad Colonial, San Carlos y Cristo Rey, impactando de manera directa zonas de alta densidad poblacional y relevancia histórica.

Por su parte, la alcaldesa Carolina Mejía destacó que la eliminación del cableado desordenado es una prioridad municipal, al tratarse de un problema que incide tanto en la seguridad como en el bienestar y la imagen de la ciudad.

Celso Marranzini indicó que el ordenamiento del tendido aéreo también contribuye a garantizar la continuidad y estabilidad del servicio eléctrico, al reducir riesgos derivados de instalaciones improvisadas o en mal estado.

La intervención seguirá un ciclo técnico que contempla levantamiento e inspección, identificación del cableado activo y del que debe retirarse, etiquetado de redes no identificadas, desmontaje, limpieza del área y validación final por parte de las instituciones involucradas.

Las acciones se ejecutarán por etapas en sectores priorizados como Ciudad Colonial, San Carlos, Cristo Rey, Los Girasoles, Bella Vista, Piantini y Naco, además de corredores viales estratégicos de alto flujo vehicular.

INDOTEL asumirá la articulación regulatoria y la coordinación general del plan, asegurando que el proceso se desarrolle con criterios técnicos claros y bajo estándares de ordenamiento de redes.

El ADN tendrá a su cargo la supervisión territorial, la coordinación logística urbana y la recuperación del espacio intervenido, garantizando que cada tramo quede debidamente saneado y organizado.

El CUED aportará apoyo técnico para la identificación y manejo seguro de la infraestructura eléctrica vinculada al tendido, velando por el cumplimiento de las normas de seguridad operacional durante las labores de retiro.

Las instituciones firmantes acordaron mantener un esquema de seguimiento permanente para evaluar avances, coordinar con los actores del ecosistema de telecomunicaciones y asegurar resultados verificables en cada zona intervenida, con miras a transformar progresivamente la imagen y funcionalidad del Distrito Nacional.