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Dirigentes del Kilómetro 14 reafirman respaldo al proyecto presidencial de Carolina Mejía

Líderes políticos y comunitarios de la zona acordaron fortalecer la organización territorial y coordinar acciones de cara a los próximos desafíos electorales
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Dirigentes del Kilometro 14 consolidan apoyo al proyecto presidencial de Carolina Mejia2

Bartolo García

Santo Domingo Oeste.– Dirigentes políticos y comunitarios del sector Kilómetro 14 sostuvieron una reunión de trabajo para coordinar las acciones estratégicas de respaldo al proyecto presidencial de Carolina Mejía, en un encuentro que reunió a militantes y representantes de la estructura política de la demarcación.

La jornada fue coordinada por Vicente Rodríguez, encargado de la delegación del Kilómetro 14, quien destacó la importancia de mantener una organización sólida y cercana a las bases para fortalecer el trabajo político en la comunidad. La actividad contó con una amplia participación de dirigentes y simpatizantes de la zona.

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Durante el encuentro participaron los dirigentes Ciprián Ortega, Eddy Ayala, José Moya, Félix Encarnación, Deivi Torres, Andrés Tavera, Santo Patricio y Miguel Ángel Níbar, quienes coincidieron en la necesidad de unificar esfuerzos para consolidar el respaldo al proyecto que encabeza Carolina Mejía.

Vicente Rodríguez manifestó que el trabajo territorial y el fortalecimiento de las estructuras comunitarias serán fundamentales para alcanzar los objetivos planteados, al tiempo que exhortó a los presentes a mantener una comunicación permanente con los residentes del sector.

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Los dirigentes reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada en favor del proyecto político de Carolina Mejía, asegurando que el Kilómetro 14 continuará fortaleciendo su estructura organizativa para enfrentar los próximos retos electorales.

La actividad concluyó con el compromiso de mantener una agenda de trabajo permanente en la comunidad, enfocada en ampliar la participación de la dirigencia local y fortalecer el respaldo al proyecto presidencial de Carolina Mejía.

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