Dirigente de Fuerza del Pueblo alerta sobre riesgo sanitario tras nuevo apagón nacional

Bartolo García

Santiago, R.D.– El ingeniero Hamlet Otáñez, titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento de la Fuerza del Pueblo (FP), calificó como una “negligencia sistémica e inaceptable” el segundo apagón general registrado en el país en menos de tres meses.

Otáñez, quien además forma parte de la Dirección Política de la organización, advirtió que la inestabilidad recurrente del sistema eléctrico nacional está colocando a la República Dominicana en riesgo de enfrentar una crisis sanitaria de gran magnitud.

Según explicó, un apagón general no solo afecta el suministro de energía en los hogares, sino que paraliza de inmediato la infraestructura crítica vinculada al abastecimiento y tratamiento de agua potable.

“Un apagón nacional no solo apaga luces; detiene el bombeo, interrumpe la potabilización y anula el tratamiento de aguas residuales. Sin energía, el derecho fundamental al agua queda suspendido y el riesgo sanitario para nuestras familias se dispara”, expresó el dirigente político.

El ingeniero señaló que la caída total del servicio eléctrico impacta directamente las estaciones de bombeo y los sistemas de distribución, afectando tanto zonas urbanas como comunidades rurales.

A su juicio, la repetición de estos eventos evidencia fallas estructurales en la planificación y mantenimiento del sistema energético, lo que genera una cadena de consecuencias que alcanza al sector hídrico.

“Es una cadena de fallos: si el sistema eléctrico colapsa, el sistema hídrico le sigue, dejando a los hogares dominicanos en una vulnerabilidad total frente a enfermedades y falta de higiene”, subrayó.

Otáñez manifestó que esta situación agrava las condiciones de salubridad, especialmente en sectores donde el suministro de agua depende exclusivamente de sistemas eléctricos para su operación.

Asimismo, indicó que la falta de energía afecta los procesos de potabilización y tratamiento de aguas residuales, lo que podría generar impactos ambientales y riesgos de contaminación.

El dirigente santiaguero hizo un llamado enérgico a las autoridades competentes para que ofrezcan una explicación técnica detallada sobre las causas de estos apagones recurrentes.

Además, exigió que se implementen medidas urgentes para blindar las estaciones de bombeo y los acueductos frente a la fragilidad de la red eléctrica nacional.

Finalmente, reiteró que la estabilidad del sistema energético es un componente esencial para garantizar derechos básicos como el acceso al agua potable y la protección de la salud pública.