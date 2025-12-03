Dirigente choferil muere durante una entrevista en un canal de TV

El dirigente choferil Mario Ureña falleció este miércoles tras sufrir un infarto mientras participaba como invitado en el programa Café, transmitido por Super TV 55.

Ureña, quien se desempeñaba como secretario general de la Ruta SO, se desplomó en medio de la conversación con los panelistas. Aunque fue auxiliado de inmediato, posteriormente se confirmó su muerte.

Tanto representantes de Conatra como de la propia Ruta SO atribuyeron el deceso al estrés y la presión derivados de los conflictos que rodean la operación de dicha ruta en Santiago Oeste.

El dirigente de Conatra Julián Núñez afirmó que la Ruta SO cuenta con la autorización de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, pero denunció que, a pesar de eso, todavía se les impide trabajar con normalidad.

Reacciones del gremio choferil

Por su parte, Santiago Rodríguez, vocero de Conatra en el Cibao, aseguró que la incertidumbre y los enfrentamientos constantes impactaron gravemente la salud de Ureña.

“La presión de la alcaldía, la Policía y los dirigentes de otras rutas que se oponen a la operación de la SO lo estaban consumiendo. No pudo más”, manifestó.

Los representantes del gremio denuncian que los choferes de la Ruta SO sufren agresiones frecuentes por parte de opositores, quienes supuestamente atacan a los conductores y dañan sus vehículos.

Conatra informó que continuará con los procesos judiciales pendientes para lograr que se ratifique de forma definitiva la operación de la ruta en Santiago Oeste, y aseguraron que lo harán en memoria de Mario Ureña.