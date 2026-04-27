Director provincial de deportes MIDEREC-Santiago entrega utilería para jugar béisbol

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, Santiago, República Dominicana (27-04-2026).- Por instrucción del ministro de deportes, Kelvin Cruz, el director provincial de deportes, MIDEREC-Santiago, Ramón Antonio Peña Rodríguez (Tony), entregó utilería para jugar béisbol a varias entidades del sector El Ensueño.

El señor Peña Rodríguez, recientemente, se trasladó a ese barrio, en el que trabajan las ligas de béisbol, Manny Cruz y Luis Puello, entrenando niños y jóvenes aspirantes a peloteros.

Allí, el funcionario del deporte, al hacer entrega de la utilería, significó el interés del ministro, Kevin Cruz, en el progreso de ese tipo de entidades que laboran capacitando a la juventud en sus disciplinas preferidas, haciéndolos hombres y mujeres de bien para la sociedad.

Las entidades son dirigidas por los señores, Manny de la Cruz y Luis Puello, quienes, al unísono, se mostraron complacidos con la ayuda recibida, agradeciéndola a cabalidad.

Y agregaron: “Es una suerte tener un ministro de deportes como el señor Cruz, que mira precisamente a entidades pequeñas, lo que nos hace grandes, y, al señor Peña Rodríguez, que nos ofrece confianza pues está cerca todo el tiempo. Gracias, gracias”.