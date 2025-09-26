Director del INFOTEP destaca el rol del sindicalismo ante los retos de la inteligencia artificial

Santos Badía participó como orador en el XIII Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Sindicalistas

Santo Domingo, R.D. – El director general del INFOTEP, profesor Rafael Santos Badía, exhortó a los trabajadores sindicalizados de América Latina y el Caribe a mantenerse unidos y preparados ante los cambios de las revoluciones industriales y el avance de la Inteligencia Artificial, durante su intervención en el XIII Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Sindicalistas.

Santos Badía advirtió que el auge de la inteligencia artificial y la automatización “podría desplazar trabajos y puestos en escalas y niveles sin precedentes”, citando estimaciones que proyectan la pérdida de más de 85 millones de empleos en los próximos diez años.

Sin embargo, resaltó que la misma transformación abrirá nuevas oportunidades: “La buena noticia, conforme a los mejores expertos, es que concomitantemente significarán la creación de aproximadamente 135 millones de nuevos empleos y puestos, por lo que auguramos que la suma neta podrá ser de 59% más de oportunidades con los nuevos empleos”.

El rol de la formación técnico-profesional

Ante este panorama, Santos Badía destacó el compromiso del INFOTEP de preparar a la fuerza laboral para los nuevos retos, a través de planes estratégicos y acciones formativas alineadas con las demandas del mercado.



“Esto es justo lo que estamos realizando en el INFOTEP: amén de nuestras capacitaciones tradicionales, con el auxilio de nuestro Observatorio de Formación Técnico Profesional estamos programando nuestros planes estratégicos para ofrecer las acciones formativas en las regiones y zonas nacionales por áreas técnicas y necesidades de los empleadores y las comunidades”, expresó.

El encuentro fue celebrado en la sede de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), en el Distrito Nacional.