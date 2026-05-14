Director de la ONDA destaca el creciente interés de los creativos de RD por el registro de obras

Santo Domingo. – Lo que antes era un trámite casi desconocido para el creativo dominicano, hoy se ha convertido en una prioridad legal. La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) ha logrado un salto cuantitativo sin precedentes, pasando de procesar apenas 1,400 registros anuales a cerrar el año 2025 con cerca de 34,000 obras protegidas, según informó su director general, José Ruben Gonell Cosme.

Tan solo en el mes abril del 2026, los autores registraron más de 19 mil lo que indica que se mantiene la tendencia creciente de personas que han comprendido la importancia del registro de sus creaciones para garantizar sus derechos, explicó Gonell Cosme.

Durante una entrevista en el programa Al Mediodía TV, Gonell Cosme respondió múltiples preguntas de los panelistas Salvador Sánchez, Graynmer Méndez, Sergio Sánchez, Ana Deysi Guerrero y Paul Pimentel. Explicó que la institución ha derribado el mito de que el derecho de autor es exclusivo de músicos o escritores. “Hablamos de más de 60 categorías que pueden registrarse. Desde un software o un videojuego hasta una receta de cocina o un diseño arquitectónico”, precisó el funcionario, subrayando que la protección legal es hoy un activo económico vital para cualquier emprendedor.

Un cambio de cultura y confianza internacional

El avance en las cifras de registro, y otras acciones ejecutadas por otros órganos del Estado, tiene una relación directa con la salida de República Dominicana de la “Lista de Observancia 301” de Estados Unidos, un indicador clave que mide la seguridad jurídica para la inversión extranjera. Gonell Cosme recordó que, gracias al respaldo del presidente Luis Abinader, también se ha formalizado el uso de licencias tecnológicas en el Estado, eliminando años de informalidad en el uso de programas informáticos.

“Las empresas extranjeras no solo traen muebles; traen propiedad intelectual que necesita garantías”, señaló. En ese sentido, destacó que el registro de software ha experimentado un auge particular, permitiendo que desarrolladores locales moneticen sus creaciones con el respaldo de la ley.

Educación frente a la piratería

A pesar del optimismo por el volumen de registros, el director de la ONDA no ocultó su preocupación por sectores que aún caminan rezagados. Puso como ejemplo el área editorial: mientras la música desborda las oficinas de la entidad, en un mes típico apenas se contabilizan unos 477 libros.

“Muchos escritores y artesanos todavía no asimilan que registrar es blindar su patrimonio”, lamentó, citando el caso histórico de las muñecas sin rostro, cuyos creadores originales no pudieron capturar el valor económico de su obra por falta de protección oportuna.

Respecto al combate a la piratería, el enfoque de la ONDA ha girado hacia la conciliación y la educación antes de llegar a los tribunales. Sin embargo, el funcionario advirtió que el departamento de inspección trabaja de la mano con la Procuraduría para enfrentar la reproducción ilegal de software, libros y obras de arte.

El reto de la Inteligencia Artificial

Finalmente, Gonell Cosme reconoció que el horizonte presenta desafíos técnicos complejos. La velocidad de la inteligencia artificial y las plataformas digitales supera, en ocasiones, la capacidad de las leyes actuales para adaptarse.

No obstante, aseguró que el país avanza hacia una cultura de respeto a la propiedad intelectual que es fundamental para el desarrollo de la economía naranja en la República Dominicana.