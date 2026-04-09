Director de INTABACO participa en podcast “Cerebro Político” y destaca aporte del tabaco a la economía

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El director del Instituto del Tabaco de la República Dominicana (INTABACO), Iván Hernández Guzmán, participó en el podcast “Cerebro Político”, conducido por el comunicador y estratega Felipe Vallejos.

Durante la conversación, Hernández Guzmán abordó el impacto del sector tabacalero en la economía dominicana, destacando su relevancia como uno de los principales motores de exportación.

El funcionario resaltó el posicionamiento del tabaco dominicano en los mercados internacionales, consolidándose como un producto de alta calidad y reconocimiento global.

Asimismo, enfatizó la importancia de desarrollar una comunicación clara y estratégica desde las instituciones para conectar de manera efectiva con la ciudadanía.

En ese sentido, explicó que una buena comunicación permite fortalecer la confianza en el sector productivo y visibilizar el trabajo que se realiza desde entidades como INTABACO.

El episodio también abordó temas relacionados con el análisis político y el comportamiento del electorado, alineados con el enfoque del programa.

La entrevista será difundida el próximo lunes a las 8:00 de la noche a través del canal de YouTube de Cerebro Político.

Finalmente, se destacó que este tipo de espacios contribuye a proyectar el trabajo institucional del INTABACO y a fortalecer un sector cada vez más competitivo dentro de la economía nacional.