Director de Coraasan reconoce avances del plan de bacheo en Santiago gracias al MOPC

Santiago de los Caballeros, Santiago. – El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), ingeniero Andrés Cueto, reconoció el gran trabajo y apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por el ingeniero Eduardo Estrella, por los aportes directos que han permitido mejorar las condiciones viales en las zonas intervenidas por la institución potabilizadora, acciones intensificadas en estas festividades navideñas.

Cueto destacó que como han instruido, el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, las instituciones públicas están trabajando de forma coordinada como un solo Gobierno, lo que ha permitido importantes avances para la provincia de Santiago a través de los trabajos conjuntos entre Coraasan y el MOPC.

“Era una petición de la ciudadanía que nuestras intervenciones fueran atendidas con mayor rapidez, y eso es precisamente lo que hemos logrado. Gracias a la disposición del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, Santiago cuenta hoy con vías más amigables y, previo a estas festividades, los trabajos se han intensificado”, expresó Cueto mientras supervisaba las zonas intervenidas.

Informó que en lo que va de año se han colocado 33,531.18 metros cuadrados de asfaltado, garantizando mayor tranquilidad y seguridad a los ciudadanos.

El director de Coraasan añadió que en los últimos días se han realizado bacheo en los sectores El Embrujo I, Los Salados, ensanche Libertad, Hoya del Caimito, Cienfuegos, urbanización Fernando Valerio, Villa Magisterial, avenida Hatuey, Los Salados, carretera Jacagua, Camboya, Pekín, carretera Luperón, La Barranquita, Monte Adentro, Villa Olga, los distritos municipales Santiago Oeste y La Canela, así como en el municipio de Puñal.

Asimismo, indicó que se continúa trabajando en el cierre de excavaciones donde existen proyectos en desarrollo, con el objetivo de garantizar mayor comodidad a conductores y peatones. Explicó que estos trabajos retomarán su ritmo habitual en enero, excepto las brigadas operativas, que continuarán atendiendo averías de manera permanente para asegurar la continuidad del servicio a la población.

Un mejor servicio de agua potable

Cueto explicó que la notable mejoría en el servicio de agua potable se debe a importantes acciones operativas ejecutadas durante este año, entre ellas:

* Construcción de las estaciones de bombeo La Barraquita-UASD y Cerro Alto.

* Sustitución de un tramo de la línea de impulsión 30 pulgadas en Bella Vista.

* Intensificación de los trabajos de rehabilitación en la planta Noriega I.

El funcionario dijo que gracias a estas acciones y a la estabilidad de los niveles de la presa, se han registrado mejoras significativas en la producción de agua, lo cual impacta positivamente incluso a las zonas históricamente más críticas.

También destacó la reducción del tiempo de respuesta ante averías, lo que ha permitido un servicio más eficiente y oportuno para la población.

Finalmente, aseguró que todo el equipo técnico y administrativo de Coraasan continuará trabajando sin descanso para seguir garantizando un servicio óptimo de agua potable y saneamiento a la ciudad de Santiago.