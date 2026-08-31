Dirección General de Minería promueve preparación ciudadana ante riesgos sísmicos en RD

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Minería realizó la conferencia “Sismicidad actual en la República Dominicana y cómo prepararnos”, una iniciativa orientada a ampliar los conocimientos sobre el comportamiento de la actividad sísmica en el territorio nacional y promover medidas de prevención y respuesta ante la eventual ocurrencia de terremotos.

La actividad, organizada a través de la Sección de Comunicaciones de la institución, se desarrolló este lunes 31 de agosto en el Salón de Conferencias Gerald Ellis de la Dirección General de Minería. El encuentro reunió a representantes de los medios de comunicación y otros participantes interesados en conocer información especializada y actualizada sobre los fenómenos sísmicos que pueden afectar al país.

Durante la apertura, el director general de Minería, Rolando Muñoz, resaltó la necesidad de generar espacios educativos que permitan a las instituciones y a la ciudadanía acceder a información confiable. Señaló que fortalecer los conocimientos sobre estos fenómenos constituye una herramienta esencial para mejorar la capacidad de prevención y preparación de la población.

Muñoz sostuvo que conocer cómo actuar antes, durante y después de un terremoto puede contribuir a reducir riesgos y proteger vidas, por lo que valoró la conferencia como un aporte al fortalecimiento de una cultura nacional de prevención. Asimismo, destacó la importancia de mantener una ciudadanía informada frente a situaciones que pueden representar riesgos para las comunidades.

La conferencia estuvo a cargo del ingeniero Yottin Leonel Collado, director del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quien presentó información actualizada sobre la actividad sísmica registrada en República Dominicana. El especialista también abordó aspectos relacionados con la preparación de las instituciones y la capacidad de respuesta de la población ante un eventual terremoto.

Durante la jornada se ofrecieron recomendaciones dirigidas a fortalecer la prevención y disminuir los riesgos asociados a los fenómenos sísmicos, haciendo énfasis en la importancia de disponer de información oportuna y confiable. La participación de representantes de los medios buscó, además, facilitar la difusión de estos conocimientos hacia un público más amplio.

La Dirección General de Minería reafirmó su compromiso de continuar promoviendo espacios de orientación y educación relacionados con la prevención de riesgos, al tiempo que destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la gestión de emergencias y la respuesta ante fenómenos naturales, con el objetivo de contribuir a una sociedad mejor preparada frente a posibles eventos sísmicos.