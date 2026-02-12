Dirección general de minería lanza programa de charlas educativas

Con un firme enfoque en la educación, la sostenibilidad y la formación de ciudadanos conscientes, la Dirección General de Minería lanzó el programa nacional de charlas educativas; una iniciativa que posiciona la educación como pilar estratégico para el desarrollo responsable del sector minero en la República Dominicana.

Santo Domingo, R.D. – En el marco de su política de educación y sensibilización social, la Dirección General de Minería presentó el programa “Educando para el futuro de una minería responsable”, una propuesta formativa dirigida a estudiantes y comunidades educativas, orientada a promover el conocimiento del sector minero, su regulación y su contribución al desarrollo sostenible del país.

El acto contó con la presencia de Gerson Navarro, director de la Modalidad en Artes del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), reafirmando el compromiso del sistema educativo con programas que promueven la formación integral y la conciencia ambiental desde las aulas.

La actividad reunió además a representantes de centros educativos de las provincias Sánchez Ramírez (Cotuí), La Vega, Dajabón, Monte Plata, Puerto Plata e Higüey, así como de los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, evidenciando el alcance nacional y el interés del sector educativo en esta iniciativa.

En el encuentro también estuvieron presentes representantes de destacadas empresas del sector minero, entre ellas: Cementos Cibao, S.A, DOMICEM, S.A., además del presidente de la Cámara Minera y Petrolera, Martín Valerio, cuya participación reafirma el respaldo del sector privado a una minería responsable y alineada con los principios del desarrollo sostenible.

Durante la actividad, el director general de Minería, Rolando Muñoz, destacó que la educación es una herramienta esencial para transformar la percepción del sector y garantizar prácticas responsables a largo plazo.

“La minería responsable se construye con conocimiento. Apostar por la educación es apostar por un futuro donde nuestros recursos naturales sean gestionados con criterio, transparencia y respeto al medio ambiente. Estas charlas buscan formar ciudadanos conscientes del valor estratégico de la minería para el país”, afirmó Muñoz.

Con esta iniciativa, la institución reafirma su compromiso con la formación, la prevención y el fortalecimiento de una cultura minera sustentada en la responsabilidad social y ambiental, consolidando la educación como eje fundamental para el futuro del sector.