Diputados de Santiago destacan impacto de obras de CORAASAN en agua potable y saneamiento

Bartolo García

Una comisión de diputados de la provincia de Santiago sostuvo una reunión de trabajo con el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), ingeniero Andrés Cueto, con el objetivo de conocer de primera mano los avances de los proyectos en ejecución y las obras planificadas en distintos puntos del territorio.

El encuentro permitió socializar iniciativas que, según explicó Cueto, se traducirán en una mejora sustancial del servicio de agua potable y en el fortalecimiento del sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales en la provincia.

Durante la reunión, el director general de Coraasan detalló que estas intervenciones impactan de manera directa la calidad de vida de miles de familias santiagueras, al garantizar mayor eficiencia, continuidad y cobertura en los servicios básicos.

La comisión legislativa estuvo integrada por las diputadas Dharuelly D’Aza, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daisy Díaz y Mirna López, así como por los diputados Fausto Domínguez, Nelson Marmolejos y Luis René Fernández, representantes de distintas circunscripciones de la provincia.

En el caso de la circunscripción 01, se presentaron los avances de la estación de bombeo de Cerro de Gurabo, la construcción de dos tanques de abastecimiento en Gurabo y uno en el municipio de Villa González.

En esa misma demarcación, Cueto informó sobre la sustitución de la línea de impulsión de la planta potabilizadora de Villa González, una obra clave para mejorar la presión y distribución del agua en la zona.

Asimismo, el director general dio a conocer proyectos estratégicos como el reservorio y su estación de bombeo en Santiago Oeste, además de anunciar la próxima inauguración de la planta potabilizadora Noriega I, totalmente rehabilitada.

También se destacaron los trabajos en los tanques de La Trinitaria y Tierra Alta, así como la nueva estación de bombeo Don Jaime, infraestructuras que fortalecerán el sistema de abastecimiento en sectores densamente poblados.

De la circunscripción 02, la diputada Mirna López conoció los avances del sistema de agua potable de Villa Hortensia, cuyas redes de distribución ya están listas y la estación de bombeo se encuentra en una fase muy avanzada.

En esa misma zona, Cueto informó sobre los proyectos de rehabilitación de la planta potabilizadora La Barranquita y la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento para ampliar la capacidad del sistema.

El ingeniero recordó que recientemente fue sustituida la tubería de impulsión de 30 pulgadas de Bella Vista, que conecta la ribera del río Yaque del Norte con la avenida Antonio Guzmán, junto a la instalación de válvulas de alivio y la estación de bombeo La Barranquita-UASD.

En cuanto a la circunscripción 03, los diputados Nelson Marmolejos y Luis René Fernández conocieron los avances del acueducto de Puñal, que incluye líneas de aducción, impulsión, redes de distribución y un tanque de almacenamiento.

Cueto explicó que también se construye una cisterna destinada a aprovechar la producción de agua potable de Noriega II, con el objetivo de beneficiar a los municipios de Puñal, Licey y Tamboril, ampliando la cobertura regional.

Otro de los proyectos destacados fue la construcción de un nuevo tanque en La Ceibita, que impactará positivamente la zona sur de Santiago, fortaleciendo el suministro en sectores históricamente afectados.

En materia de saneamiento, el director de Coraasan presentó los avances en la construcción de colectores y estaciones de bombeo en sectores como Padre Las Casas, La Rosaleda, La Piña, Ensanche Libertad-La Ciénaga, Los Álamos y Villa Magisterial.

Cueto resaltó que estos logros han sido posibles gracias al respaldo del presidente Luis Abinader, señalando que durante su gestión se ha logrado enfrentar un pasivo histórico y aumentar en un 25 % la recolección de aguas residuales y en un 29 % la producción de agua potable.

El ejecutivo subrayó la importancia de mantener informados a los legisladores sobre los proyectos institucionales, reconociendo su rol fiscalizador y acordando continuar con reuniones periódicas para canalizar las inquietudes de las comunidades.

Los diputados coincidieron en valorar de manera positiva la gestión que encabeza Andrés Cueto, asegurando que las iniciativas en marcha marcarán un antes y un después en el servicio de agua potable y saneamiento en Santiago de los Caballeros.