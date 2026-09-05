Diputados aprueban propuesta para que centros educativos gestionen confección de uniformes escolares

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa presentada por el vocero de la Fuerza del Pueblo (FP), José David Báez, que plantea que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) delegue en las Juntas de Centros Educativos la responsabilidad de gestionar la confección de los uniformes escolares destinados a sus estudiantes.

La propuesta tiene como eje principal fortalecer la descentralización dentro del sistema educativo dominicano, otorgando una mayor participación a las comunidades escolares en un proceso que actualmente resulta fundamental para garantizar que miles de estudiantes cuenten con la indumentaria necesaria para asistir a los centros educativos.

De acuerdo con lo planteado, las Juntas de Centros Educativos asumirían un papel más directo en la gestión de la confección de los uniformes, bajo la delegación del INABIE. El objetivo es acercar el proceso a cada comunidad educativa y facilitar que las necesidades particulares de los estudiantes puedan ser atendidas con mayor agilidad.

Otro de los propósitos señalados por el legislador es contribuir a que los uniformes lleguen de manera más oportuna a niños, niñas y adolescentes, procurando reducir dificultades relacionadas con su disponibilidad y entrega. La medida busca además incrementar la participación de las comunidades en decisiones relacionadas directamente con el bienestar de sus estudiantes.

Báez consideró que la aprobación de la iniciativa también podría representar un alivio económico para los padres y tutores de los estudiantes. “Esta es una iniciativa muy atinada que favorecerá la economía de los padres de los estudiantes”, expresó el diputado al valorar la decisión adoptada por la Cámara Baja.

El legislador sostuvo que una mayor descentralización puede contribuir a que la gestión educativa sea más eficiente, participativa y cercana a las necesidades particulares de cada comunidad. En ese sentido, destacó la importancia de involucrar a las estructuras locales de los centros educativos en procesos que tienen incidencia directa sobre las familias.

El vocero de la Fuerza del Pueblo manifestó que su organización continuará promoviendo propuestas legislativas relacionadas con el fortalecimiento del sistema educativo. “Ese es uno de nuestros principales objetivos en la FP, seguir trabajando para mejorar la calidad de la educación”, afirmó Báez tras la aprobación de la iniciativa.

Con la decisión de la Cámara de Diputados, la propuesta avanza en el proceso legislativo para modificar la forma en que se gestiona la confección de los uniformes escolares, colocando a las Juntas de Centros Educativos como actores directos del procedimiento y apostando por un modelo con mayor participación de las comunidades escolares.