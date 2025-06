Diputado Félix Michell Rodríguez intima vía alguacil a Gloria Reyes ante negativa de entregar informaciones del Bono Navideño

Santo Domingo. – El diputado Félix Michell Rodríguez, en su labor de fiscalizar los fondos públicos, tal y como está contemplado en la Constitución Dominicana y a propósito de la emisión del “Bono Navideño”, correspondiente al año 2024, formalizó mediante Acto de Alguacil, una Intimación a Gloria Reyes, directora del Programa Supérate, para que rinda un informe pormenorizado de la ejecución de dicho programa de ayuda social.

La Intimación 393-2025, dirigida a la licenciada Gloria Reyes, firmada por Domingo Osvaldo Ortega Cepeda, alguacil de Estrado del Juzgado de Trabajo Sala número 5 del Distrito Nacional, a los fines de que, en un plazo de 15 días franco, a partir del 12 de junio, fecha de la intimación, la señora Reyes, proceda a entregar las informaciones requeridas por el diputado sobre el Bono Navideño del año 2024-2025.

Previamente, el 7 de enero del presente año el representante de la provincia de Santiago, por la Fuerza del Pueblo, envió una comunicación a la funcionaria, solicitando informaciones concernientes a la cantidad de tarjetas emitidas, la entidad que las emite, así como el costo de dicho servicio, la cantidad de tarjetas activadas y las que estaban pendientes de activación hasta la fecha de la comunicación remitida.

Ante la negativa de respuesta por parte de Gloria Reyes, directora de dicho programa, el diputado Félix Michell Rodríguez, procedió a formalizar una Intimación y Puesta en Mora, vía alguacil, a los fines de que la funcionaria encargada de la ejecución del programa de ayuda social del gobierno, proceda a remitir las informaciones solicitadas.

La misiva del congresista, estuvo dirigida vía el Departamento de Libre Acceso a la Información Pública, que de acuerdo a la Ley 200-04, en su Artículo 1.- establece que “Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal” y que a la fecha no ha recibido información alguna, aun tratándose de la solicitud de un legislador.

En la notificación vía alguacil, enviada a Gloria Reyes, la que fue recibida en el despacho de la institución que dirige, se le advierte, que, de no obtemperar al presente requerimiento de intimación y puesta en mora para la entrega de dichas informaciones, el requirente se reserva el derecho de proceder conforme a la ley y los medios que el Derecho pone a su alcance, especialmente por ante los tribunales de la República Dominicana.

El diputado Félix Michell Rodríguez, siempre se ha mantenido muy pendiente del destino que el gobierno central le da a los programas sociales dirigidos a las familias más necesitadas y ha sugerido que las tarjetas correspondiente al Bono Navideño, que no hayan sido consumidas durante la Navidad y la celebración del Día de los Santos Reyes, sean anuladas, porque si no fueron usadas durante las festividades, es una clara demostración de que no se hizo una correcta distribución , o que se quedan en manos que no las necesitan.