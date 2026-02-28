Diputado Báez Reinoso cuestiona rendición de cuentas y pide mayor conexión con la realidad social

Bartolo García

Santiago, República Dominicana. — El diputado José David Báez Reinoso emitió este viernes una valoración crítica sobre la rendición de cuentas presentada por el presidente Luis Abinader, señalando que, aunque el discurso estuvo sustentado en cifras macroeconómicas favorables, estas no se traducen en una mejoría palpable para la mayoría de los ciudadanos.

El legislador sostuvo que no resulta plenamente convincente la data expuesta sobre la reducción de la pobreza, especialmente cuando el crecimiento económico registrado en 2025 fue de apenas 2.1 %, uno de los más bajos de las últimas dos décadas.

A su juicio, persiste una presión constante sobre el poder adquisitivo de la población debido al impacto de la inflación, lo que limita la percepción de bienestar económico en los hogares dominicanos.

Báez Reinoso consideró además contradictorio que el propio mandatario resaltara las altas cifras de ciudadanos beneficiados por subsidios estatales, lo que —según indicó— pone en entredicho la narrativa de una reducción estructural de la pobreza.

El congresista afirmó que el presidente evitó abordar de manera directa otras problemáticas centrales que afectan a la población, entre ellas las prolongadas tandas de apagones y las interrupciones generales del servicio eléctrico en distintas regiones del país.

“La población esperaba escuchar medidas concretas frente a los apagones que impactan la vida diaria de miles de familias. El fortalecimiento del sistema eléctrico debe reflejarse en la continuidad real del servicio”, expresó el legislador.

En materia social, señaló que la violencia intrafamiliar no fue tratada con la profundidad que amerita, pese a la creciente preocupación existente en la sociedad dominicana.

Asimismo, calificó como superficial el abordaje del tema migratorio, indicando que no se definió con claridad la posición gubernamental frente a los desafíos vinculados a las políticas de repatriación de extranjeros en condición irregular.

En el ámbito educativo, Báez Reinoso manifestó inquietud por el anuncio de que 200 mil estudiantes de secundaria serán preparados para la prueba PISA, advirtiendo que cualquier mejora en resultados debe responder a un fortalecimiento integral del aprendizaje y no a entrenamientos focalizados que puedan distorsionar la medición.

El diputado también puso en duda la cifra de 1,702 nuevas aulas construidas en el último año, recordando que al inicio del actual año escolar miles de estudiantes quedaron sin cupo en centros públicos, obligando al Estado a establecer acuerdos con colegios privados.

Respecto a las obras en Santiago, afirmó que la remodelación del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez se encuentra en ejecución desde 2013, por lo que —a su entender— no puede presentarse como una transformación integral concluida, señalando además que aún existen áreas con visibles signos de deterioro.

Invitó al presidente a realizar visitas de verificación al Hospital Presidente Estrella Ureña (Seguro Social) y a la Maternidad Renée Klang de Guzmán, con el objetivo de constatar las condiciones reales de la infraestructura hospitalaria en la provincia.

De igual manera, expresó preocupación por el Monorriel de Santiago, proyecto que tras cinco años de construcción continúa generando expectativas ciudadanas. Consideró necesario ofrecer mayor claridad sobre su cronograma definitivo y la evolución de sus costos, ante cuestionamientos sobre una posible sobrevaluación.

Finalmente, el legislador advirtió sobre la inquietud existente en sectores del Cibao Central por los permisos de exploración en la Cordillera Septentrional, subrayando la importancia de garantizar un equilibrio responsable entre desarrollo económico y protección ambiental. “El país valora los avances, pero espera que la rendición de cuentas refleje con mayor fidelidad las preocupaciones reales de la gente y los desafíos pendientes”, concluyó Báez Reinoso.